„Vienybės žygis“ – renginys, norintiems aktyviai paminėti Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną

Lietuvos valstybės dieną, liepos 6-ąją, Valstybinių miškų urėdija (VMU), TV3 žiniasklaidos grupė ir Palangos miesto savivaldybė kviečia gyventojus į pirmą kartą organizuojamą nacionalinį „Vienybės žygį“ – renginį, skirtą visiems, norintiems aktyviai paminėti Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, pažinti Lietuvos pajūrį ir drauge atšvęsti valstybę. Vakare žygio dalyviai ir miesto svečiai susitiks prie Baltijos jūros, kur renginį vainikuos TV3 žiniasklaidos grupės iniciatyva – jau 18-ąjį kartą Lietuvoje ir visame pasaulyje giedama „Tautiška giesmė“.
Renginio šūkis – „Kur ošia miškas, ten vienybė žydi, ten gieda Lietuva“ – įkvėptas „Tautiškos giesmės“ dvasios, simbolizuoja vienybę, meilę savo kraštui bei glaudų žmogaus ryšį su gamta.
Šią idėją atspindės ir Valstybės dienos renginiai Palangoje. Žygio dalyviai bus kviečiami leistis į kelionę per pajūrio miškus, pažintinius takus ir vaizdingiausias kurorto vietas. Maršrutai drieksis per išskirtines Lietuvos pajūrio teritorijas, tarp jų – VMU ir Palangos miesto savivaldybės prižiūrimus gamtos objektus. Žygeiviai aplankys Birutės parką ir Birutės kalną, Prezidento ąžuolą, kopas, pušynus ir kitus išskirtinius pajūrio objektus. Maršrutuose dalyvių lauks pasakojimai apie Baltijos gintarą, prieš šimtmetį pradėtą kopų apželdinimą, pajūrio miškų istoriją, žmogaus ir miško ryšį bei gamtos vertybes, kurios formavo šį kraštą ir jo žmonių gyvenimą.
„Miškas visuomet buvo vieta, kur žmogus gali sustoti, atsikvėpti ir pajusti ryšį su savo šaknimis. Todėl Valstybės dieną kviečiame švęsti žygiuojant per Lietuvos pajūrio gamtą, pažįstant jos grožį ir būnant kartu. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie iniciatyvos, kuri vienija žmones, stiprina bendrystę ir primena vertybes, kuriomis gyvename – meilę Lietuvai, pagarbą gamtai ir atsakomybę ją išsaugoti ateities kartoms“, – sako VMU generalinis direktorius Valdas Kaubrė.
„Vienybės žygio“ dalyviams didžiausias Baltijos šalyse žygių organizatorius „TrenkTuras“ pasiūlys tris maršrutus – 5, 10 ir 18 kilometrų ilgio. Kiekvienas jų simbolizuos vieną iš Lietuvos trispalvės spalvų ir suteiks galimybę skirtingais būdais pažinti unikalią pajūrio gamtą.
Dalyvavimas žygyje yra nemokamas, o visų „Vienybės žygio“ maršrutus įveikusių dalyvių lauks organizatorių įsteigtos simbolinės dovanos.
Registracija į žygį: https://trenkturas.lt/vmu-vienybes-zygis-palangoje26/.
Vakare visi „Vienybės žygio“ dalyviai susitiks Palangoje prie Jūratės ir Kastyčio skulptūros. Nuo 19.30 val. čia vyks šventinis koncertas ir TV3 tiesioginė transliacija. Scenoje pasirodys žinomi Lietuvos atlikėjai – Merūnas Vitulskis, Martynas Kavaliauskas, Jurga Šeduikytė, Justinas Lapatinskas ir kiti.
Renginio kulminacija taps 21 val. visame pasaulyje vienu metu giedama „Tautiška giesmė“, kuri prie Baltijos jūros suburs žygio dalyvius, Palangos gyventojus ir miesto svečius.
Liepos 6-ąją susitikime Palangoje – ten, kur ošia miškas, žydi vienybė ir gieda Lietuva.
Valstybinių miškų urėdija
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