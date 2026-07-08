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Padėkota logopedei Silvijai Juodviršienei

2026-07-082026-07-02
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Padėkota logopedei Silvijai Juodviršienei
Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius padėkojo logopedei Silvijai Juodviršienei, baigusiai profesinę veiklą Trakų rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Evelinos Kislych-Šochienės nuotr.

Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius įteikė padėką Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedei Silvijai Juodviršienei, baigiančiai savo profesinę veiklą tarnyboje. Padėka skirta už ilgametį, prasmingą ir atsakingą darbą.

Per daugelį metų Silvija Juodviršienė pasižymėjo aukšta kompetencija, kantrybe ir atsidavimu savo darbui. Jos dėka daugelis vaikų įveikė kalbos ir komunikacijos sunkumus, sustiprino pasitikėjimą savimi bei sėkmingiau įsiliejo į ugdymo procesą.

Dėkodamas už ilgametį prasmingą darbą, meras palinkėjo Silvijai Juodviršienei gražios naujo gyvenimo etapo pradžios, sveikatos ir prasmingų veiklų ateityje.

Trakų rajono savivaldybės informacija

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