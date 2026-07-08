Aptarti Trakų rajonui svarbūs kelių infrastruktūros projektai

Š. m. birželio 29 d. Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Romuald Zviagin susitiko su AB „Via Lietuva“ generaliniu direktoriumi Martynu Gedaminsku. Susitikime, kuriame taip pat dalyvavo AB „Via Lietuva“ projektų vadovas Valdas Matuliūkštis ir Ryšių su suinteresuotosiomis šalimis vystymo vadovas Gintaras Liubinas, aptarti Trakų rajonui aktualūs kelių infrastruktūros projektai, valstybinės reikšmės kelių perdavimo savivaldybei klausimai bei vykdomų ir planuojamų projektų eiga.
Didžiausias dėmesys skirtas valstybinės reikšmės rajoninių kelių perdavimo Trakų rajono savivaldybei klausimams. Aptartos valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovolė atkarpos, esančios Lentvario miesto teritorijoje, perdavimo galimybės, kelio Nr. 4750 Totoriškės–Užutrakis ir kitų rajono kelių perdavimo savivaldybei eiga.
Susitikimo metu taip pat aptarta keturių eismo juostų kelio ir aplinkkelio Vilnius–Trakai (A16) projekto įgyvendinimo eiga. Šis projektas yra svarbus ne tik Trakų rajono gyventojams – jis padėtų spręsti augančių transporto srautų problemą, gerintų susisiekimo saugumą, didintų transporto mobilumą ir stiprintų nacionalinę bei regioninę susisiekimo infrastruktūrą.
Taip pat dėmesio sulaukė pėsčiųjų ir dviračių takų projektai keliuose Trakai–Lentvaris–Mūrinė Vokė bei Trakai–Vievis. Nežymėtų pėsčiųjų perėjų įrengimas valstybinės reikšmės krašto kelyje Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus, dangos paprastojo remonto darbai kelyje Trakai–Vievis, ruožo kuris sutampa su Karaimų g.
Susitikime sutarta ir toliau glaudžiai bendradarbiauti sprendžiant Trakų rajono gyventojams svarbius susisiekimo infrastruktūros klausimus bei siekti kuo spartesnio suplanuotų projektų įgyvendinimo.
Trakų rajono savivaldybės informacija
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