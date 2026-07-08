Pristatomos Vilniaus katedros požemiuose atrastos karališkosios regalijos

Nuo liepos 9 d. Bažnytinio paveldo muziejus kviečia pamatyti 2024 m. atrastas Lietuvos valdovų Aleksandro Jogailaičio, Elzbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės karališkąsias regalijas. Apie šias ir kitas kartu atrastas vertybes parodos „Slėpti savyje“ atidarymo savaitgalį, liepos 10–11 d., pasakos parodos kuratorės prof. dr. Giedrė Mickūnaitė ir dr. Laura Petrauskaitė.
Paroda „Slėpti savyje“ tęsia pasakojimą apie Bažnytinio paveldo muziejuje pristatomą nacionalinės svarbos kolekciją – Vilniaus katedros lobyną. Joje primenamos lobyno atradimų bei slėpimų istorijos, o 2009 m. visuomenei atverta Vilniaus katedros lobyno ekspozicija papildyta naujausiais 2024 m. radiniais – šie radiniai, juos konservavus ir atlikus pirminius mokslinius tyrimus, pirmą kartą rodomi kartu su 1985 m. Vilniaus katedroje atrastomis vertybėmis.
Pagrindinis parodos akcentas – Lietuvos ir Lenkijos valdovų Aleksandro Jogailaičio, Elzbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės įkapių regalijos: karūnos, skeptras ir valdžios obuolys, atrastos 1931 m. ir paslėptos 1939 m., Antrojo pasaulinio karo pradžioje. „Regalijos užpildo mūsų istorijos spragą ir susieja Lietuvą su istorinėmis Europos monarchijomis“, – teigia viena parodos kuratorių, 2025 m. Lietuvos mokslo premijos laureatė, prof. dr. Giedrė Mickūnaitė.
Parodoje taip pat eksponuojami Katedros požemių slaptavietėje rasti valdovų papuošalai: karalienių žiedai su išskirtiniais brangakmeniais, liudijantys Renesanso auksakalių meistrystę; vienintelis toks pasaulyje karalienės Elzbietos medalionas, pagamintas iš 1533 m. nukaldinto auksinio dešimties dukatų talerio su Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto portretais.
2024 m. žiemą požemiuose taip pat buvo rastos Vilniaus vyskupų insignijos, XVII–XVIII a. sandūros sidabrinės plaketės su šv. Kazimiero gyvenimo scenomis, puošusios Šv. Kazimiero koplyčią; votų ir brangakmenių rinkinys. Keletas šių radinių eksponuojami tokie, kokie buvo iškelti iš slaptavietės, tik stabilizavus irimo procesus, – taip parodos lankytojams sudaroma galimybė išgyventi atradimo patirtį, pajusti to įvykio įtampą.
„Kviečiame leistis į kelionę laiku ir pažinti dramatišką Katedros lobyno istoriją – nuo slėpimų 1655, 1939 ir 1991 iki atradimų 1931, 1985 ir 2024 metais“, – sako viena parodos kuratorių, dr. Laura Petrauskaitė. Anot jos, parodos pavadinimas „Slėpti savyje“ primena, kad neramiais laikais, kai lobyno vertybių nebuvo įmanoma saugiai evakuoti, pati Katedra tapdavo patikimiausia jų slėptuve.
Parodą lydės atidarymo ekskursijos su kuratorėmis ir muziejaus gidėmis. Ekskursijos vyks liepos 10 d. – 16 ir 17 val.; liepos 11 d. – 12, 13, 14, 15 ir 17 val. Dalyvių skaičius ekskursijose ribotas, todėl būtina iš anksto įsigyti bilietą pasirinktam laikui per „Paysera“ bilietų sistemą. Paroda veiks iki 2027 m. sausio 30 d.
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