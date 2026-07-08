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Nesusitikusius genijus į Užutrakį atveda žymus pianistas Andrius Žlabys

2026-07-082026-07-07
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Nesusitikusius genijus į Užutrakį atveda žymus pianistas Andrius Žlabys
Žymus pianistas Andrius Žlabys vėl koncertuos Užutrakyje, Europos salėje. Vlado Ščiavinsko nuotr.

Sigita Nemeikaitė

Po trejų metų pertraukos į XXII tarptautinį muzikos festivalį „Užutrakio vakarai“ sugrįžta vienas ryškiausių Lietuvos pianistų, „Grammy“ nominantas Andrius Žlabys.

Publikos itin laukiamas atlikėjas liepos 12 dieną pristatys specialiai festivaliui parengtą rečitalį „Du nesusitikę baroko genijai“. Jame skambės Georgo Frydricho Handelio ir Johano Sebastiano Bacho kūriniai – dviejų to paties laikmečio, bet niekada nesusitikusių kompozitorių muzikiniai pasauliai.

A. Žlabys šią programą interpretuoja kaip architektūriškai aiškių Handelio siuitų ir preciziškų Bacho prancūziškosios bei angliškosios siuitos dialogą. Muzikos žinovai pabrėžia, kad tokia programa atsiveria tik didelio meistriškumo ir intelektualaus žvilgsnio atlikėjui, todėl Užutrakio erdvėje ji skambės kaip ypatinga dovana ir iššūkis.

JAV gyvenantis pianistas yra koncertavęs su Niujorko filharmonijos, Bostono, Klivlando, Roterdamo simfoniniais, Buenos Airių filharmonijos orkestrais, skambinęs „Carnegie Hall“, „Concertgebouw“, „Wigmore Hall“, „Musikverein“, „Suntory Hall“ ir kitose pasaulio scenose. Kritikai jį vadina „spindinčia fortepijono meno viltimi“, „lengvo virtuoziškumo meistru“ ir „užburiančių interpretacijų kūrėju“.

A. Žlabys aktyviai domisi šiuolaikine muzika, kompozitoriai jam dedikuoja kūrinius, o pastaraisiais metais vis labiau įsibėgėja ir jo paties kompozicinė veikla. Nuo 2021 m. pianistas dėsto Bostono universiteto Fortepijono katedroje. Jį įkvepia ir vizualusis menas – atlikėjas yra sakęs, kad kai kuriuos kūrinius „mato“ kaip architektūrines struktūras, o tai ypač atsiskleidžia jo Bacho interpretacijose.

A. Žlabio rečitalis vyks Užutrakio dvaro sodybos Europos salėje, 19 val.

Išsamiau apie festivalį: www.uzutrakiovakarai.lt

Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Trakų rajono savivaldybė. Partneris – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, mecenatas – bendrovė „Vilniaus baldai“. Renginio globėja – Seimo narė Edita Rudelienė.

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