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Likviduota ginkluota grupuotė: po įkaito išlaisvinimo operacijos įtarimai pareikšti daugiau nei 10-iai asmenų (video)

2026-07-082026-07-02
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Likviduota ginkluota grupuotė: po įkaito išlaisvinimo operacijos įtarimai pareikšti daugiau nei 10-iai asmenų (video)
Lietuvos policijos nuotr.

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai, bendradarbiaudami su Vilniaus apygardos prokuratūra ir Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktine „Aras“, išaiškino organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją iš viso sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, buvo rasta ginklų ir narkotikų.

Tyrimas pradėtas šių metų kovo 4 d., apie 19 val. 40 min. gavus pranešimą, kad Vilniaus rajone, Pagirių miestelyje, grupė asmenų panaudojo fizinį smurtą, jėga įsodino vyrą į automobilio „VW Touran“ bagažinę ir pasišalino nežinoma kryptimi. Sunkiam nusikaltimui buvo ruoštasi iš anksto – vėliau nukentėjusiojo transporto priemonėje pareigūnai aptiko paslėptus sekimo įrenginius.

Siekdami sunaikinti įrodymus, įtariamieji po kelių valandų Širvintų rajone, Kernavės apylinkėse, pagrobimui naudotą automobilį sudegino. Nukentėjusysis buvo nugabentas į iš anksto išnuomotą poilsiavietę Trakų rajone, kur buvo saugomas įtariamųjų bendrininkų. Už vyro laisvę iš artimųjų buvo pareikalauta 100 000 eurų išpirka.

Po 18 valandų trukusio intensyvaus ir koordinuoto teisėsaugos institucijų darbo, nustačius tikslią įkaito buvimo vietą, rinktinės „Aras“ kovotojai įvykdė žaibišką šturmą. Jo metu nukentėjusysis sėkmingai išlaisvintas, o vietoje ir vėliau tą pačią dieną sulaikyti trys įtariamieji.

Tęsiant operatyvinius veiksmus ir siekiant išaiškinti nusikalstamos schemos organizatorius, šių metų birželio mėnesį buvo surengta dar viena plataus masto sulaikymo operacija ir sulaikyti kiti bendrininkai. Atlikus 27 kratas įtariamųjų gyvenamosiose vietose ir automobiliuose, rasti ir paimti šaunamieji ginklai, narkotinės bei psichotropinės medžiagos, taip pat tyrimui reikšmingi dokumentai ir daiktai.

Šiuo metu įtarimai dėl įvairių nusikalstamų veikų pareikšti daugiau nei 10-iai asmenų, jiems paskirtos kardomosios priemonės – suėmimai bei švelnesnės alternatyvos. Sulaikytiems asmenims inkriminuojami nusikaltimai: neteisėtas laisvės atėmimas, turto prievartavimas, sukčiavimas, dokumentų klastojimas bei neteisėtas disponavimas narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis.

Ikiteisminis tyrimas tęsiamas, siekiant nustatyti visus prie šių veikų prisidėjusius asmenis. Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešimas

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