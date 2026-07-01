Geresnės perspektyvos visoms valstybės ir savivaldybių gydymo įstaigoms: pritarta viešojo sveikatos sektoriaus stiprinimui

Seimas pritarė Sveikatos draudimo įstatymo pataisoms, kurias teikė Seimo pirmininko pavaduotoja Orinta Leiputė, siekiant sustiprinti šalies viešąjį sveikatos sektorių, kas mažins pacientų eiles, padės plėsti paslaugas regionuose bei mažinti jų teikimo netolygumus.
„Devyni iš dešimt šalies gyventojų įprastai, o sunkios ligos atveju ar kviečiant greitąją – dešimt iš dešimties Lietuvos gyventojų naudojasi viešojo sveikatos sektoriaus gydymo įstaigų paslaugomis. Todėl šios pataisos yra esminis žingsnis link viešojo sektoriaus stiprinimo ir sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimo visiems žmonėms, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ar ekonominių galimybių“, – sako laikinai sveikatos apsaugos ministrės pareigas einanti dr. Marija Jakubauskienė.
Jos teigimu, suteikiant prioritetą valstybinėms ir savivaldybių gydymo įstaigoms, bus ne tik efektyviau sprendžiamos įsisenėjusios pacientų eilių problemos, bet ir užtikrintos ilgalaikės perspektyvos šalies gydymo įstaigoms – ypač regionuose – išlikti ir veikti. Taip bus kuriamos palankesnės sąlygos medikams dirbti regionuose, o stiprus viešųjų ligoninių tinklas garantuos šalies saugumą bet kokių krizių atveju.
Priimtos pataisos keis Valstybinės ligonių kasos (VLK) sutarčių sudarymo su gydymo įstaigomis principus. Pirmiausia sutartys dėl sveikatos priežiūros paslaugų bus sudaromos su viešojo sektoriaus gydymo įstaigomis, o privačios įstaigos sutartis su VLK galės sudaryti tik dėl tos dalies paslaugų, kurių negalės užtikrinti viešasis sektorius. Ši nauja tvarka nebus taikoma pirminei sveikatos priežiūrai.
Pokyčio įgyvendinimui numatytas nuoseklus pereinamasis laikotarpis, suteikiantis sveikatos sistemai ilgalaikį stabilumą. Oficiali įstatymo pakeitimų įsigaliojimo data yra 2027 m. sausio 1 diena. Iki 2029 m. rugsėjo 1 d. ministerija atliks viešojo sveikatos sektoriaus stiprinimo poveikio vertinimą.
Už šį pokytį balsavo 77 Seimo nariai, 6 susilaikė, 3 balsavo prieš.
Tai – trečiasis tikslingas viešojo sektoriaus gydymo įstaigų stiprinimo žingsnis. Siekiant spręsti įsisenėjusias problemas ir didinti sveikatos sistemos finansavimą, Seimas yra priėmęs įstatymų pakeitimus, pagal kuriuos palaipsniui didinamos įmokos už valstybės draudžiamus asmenis. Taip pat pritarta įstatymų pakeitimams, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokama asmens sveikatos priežiūra šalies gydymo įstaigose būtų teikiama be papildomų mokėjimų.
Priimti įstatymų pakeitimai atliepia 2025 m. lapkričio mėn. su Lietuvos verslo konfederacija pasirašyto susitarimo nuostatas dėl viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo bei tvaraus sveikatos sistemos vystymo.
Sveikatos apsaugos ministerijos inform.
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