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Įvedamas laikinas 3 eurų muitas kiekvienai siuntai iš ne ES šalių

2026-06-232026-06-20
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Įvedamas laikinas 3 eurų muitas kiekvienai siuntai iš ne ES šalių
Lietuvos muitinės nuotr.

Nuo 2026 m. liepos 1 d. Europos Sąjungoje, įskaitant Lietuvą, įvedamas laikinas 3 eurų muitas kiekvienai siuntos, kurios vertė neviršija 150 eurų, prekių rūšiai, įsigytai e-prekyboje ir atsiunčiamai iš ne Europos Sąjungos šalių.

Dėl šių pokyčių dalis internetinėse  parduotuvėse įsigytų prekių gali pabrangti, taip pat keičiasi prekių grąžinimo tvarka.

Šiuo metu mažos vertės siuntos, kurių vertė neviršija 150 eurų, atsiunčiamos iš ne Europos Sąjungos šalių neapmokestinamos importo muitu. Tačiau nuo liepos 1 d. už kiekvieną tokioje siuntoje esančią prekių rūšį reikės sumokėti 3 eurų muitą. Be šio muito, kaip ir iki šiol, reikės mokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM).

Pavyzdžiui, jei siuntoje iš Azijos yra trys skirtingos prekių rūšys – tušinukas, užrašų knygelė ir raktų pakabukas, bendra muito suma bus 9 eurai plius PVM. Jei siuntoje būtų 2 rašikliai, jie būtų laikomi vienos rūšies prekėmis, todėl būtų taikomas 3 eurų muitas.

Naujoji tvarka siekia užtikrinti sąžiningesnes sąlygas Europos Sąjungos ir nacionaliniams verslams.

Svarbu žinoti grąžinant prekes

Pagal naująją tvarką sumokėtas 3 eurų muitas už prekių rūšį nebus grąžinamas, jei pirkėjas nuspręs jas grąžinti. Išimtis gali būti taikoma tik tuo atveju, jei prekės yra nekokybiškos ar turi defektų.

PVM grąžinimo sąlygos priklauso nuo konkretaus pardavėjo politikos, todėl prieš perkant rekomenduojama susipažinti su prekių ir sumokėto PVM grąžinimo taisyklėmis.

Kaip įsitikinti, iš kur siunčiamos prekės?

Muitu  neapmokestinamos prekės, kurios pirkimo metu yra Europos Sąjungoje.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad kai kurios internetinės parduotuvės gali naudoti europietiškus interneto svetainių adresus ir nurodyti prekių kainas eurais, tačiau prekės gali būti siunčiamos iš ne Europos Sąjungos  šalių. Todėl prieš perkant rekomenduojama patikrinti pardavėjo kontaktinius duomenis, veiklos vietą bei prekių išsiuntimo šalį.

Prieš įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje siūlome iš anksto susipažinti su naująja tvarka ir įvertinti galimas papildomas išlaidas, kad būtų išvengta netikėtų mokesčių ar siuntų pristatymo vėlavimų.

Lietuvos muitinės inform.

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