Nuo liepos – naujos „Sodros“ išmokų ribos ir svarbios nedarbo išmokų naujovės

Nuo liepos 1 d. įsigalioja nedarbo išmokų naujovės: keičiasi nedarbo išmokos apskaičiavimo tvarka bei minimalus ir maksimalus dydžiai. Kartu, prasidėjus trečiajam metų ketvirčiui, perskaičiuojamos ligos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų „grindys“ ir „lubos“.
Ligos, motinystės, tėvystės bei vaiko priežiūros išmokos apskaičiuojamos individualiai pagal žmogaus draudžiamąsias pajamas. Įstatymai nustato šių išmokų minimalias ir maksimalias ribas, kurios kiekvieną ketvirtį perskaičiuojamos pagal šalies vidutinį darbo užmokestį. Trečiąjį 2026 metų ketvirtį išmokų ribos apskaičiuojamos pagal 2 542,80 euro vidutinį darbo užmokestį, taikytą pirmąjį 2026 metų ketvirtį.
Nedarbo išmokų naujovės: mažėja pastovioji, didėja nuo pajamų priklausanti išmokos dalis
Nedarbo išmoką sudaro dvi dalys – pastovi ir kintama. Nuo 2026 m. liepos 1 d. keičiasi tiek pastoviosios, tiek kintamosios išmokos dalies apskaičiavimo tvarka. Šie pokyčiai aktualūs tiems gavėjams, kurie bedarbio statusą įgis liepos 1 d. ir vėliau. Anksčiau paskirtos išmokos toliau bus mokamos sena tvarka.
Nuo liepos 1 d. pastovioji nedarbo išmokos dalis lygi 15 proc. mėnesį, už kurį mokama išmoka, galiojančios minimaliosios mėnesinės algos (MMA). 2026 metais MMA yra 1 153 eurai, todėl pastovioji nedarbo išmokos dalis siekia 172,95 euro.
Kintamoji nedarbo išmokos dalis priklauso nuo žmogaus turėtų draudžiamųjų pajamų. Ji apskaičiuojama pagal vidutines draudžiamąsias pajamas, turėtas per 24 mėnesius iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo bedarbio statuso įgijimo dienos. Apskaičiuojant kintamąją dalį, į draudžiamąsias pajamas neįskaičiuojamos gautos nedarbo išmokos.
Kintamoji nedarbo išmokos dalis sudaro:
- pirmą–trečią nedarbo išmokos mokėjimo mėnesį – 45 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų;
- ketvirtą–šeštą mėnesį – 35 proc.;
- septintą–devintą mėnesį – 25 proc.
Pavyzdžiui, jei žmogus Užimtumo tarnyboje užsiregistruos 2026 metų liepą, jo pastovioji nedarbo išmokos dalis sieks 172,95 euro, o kintamoji dalis bus apskaičiuota pagal vidutines draudžiamąsias pajamas, turėtas nuo 2024 metų birželio 1 d. iki 2026 metų gegužės 31 d.
Jei tokio asmens vidutinės mėnesio draudžiamosios pajamos siekė 1 500 eurų neatskaičius mokesčių, kintamoji nedarbo išmokos dalis sudarys:
- 1–3 mokėjimo mėnesį – 675 eurus (1 500 × 45 proc.);
- 4–6 mėnesį – 525 eurus (1 500 × 35 proc.);
- 7–9 mėnesį – 375 eurus (1 500 × 25 proc.).
Tuomet bendra nedarbo išmoka būtų:
- 2026 m. liepos–rugsėjo mėnesiais – 847,95 euro (172,95 + 675);
- 2026 m. spalio–gruodžio mėnesiais – 697,95 euro (172,95 + 525);
- 2027 m. sausio–kovo mėnesiais – 547,95 euro (172,95 + 375).
Nauji minimalūs ir maksimalūs nedarbo išmokų dydžiai
Nuo liepos 1 d. keičiasi minimalus nedarbo išmokos dydis. Jis negali būti mažesnis nei 5 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai, todėl minimali mėnesio nedarbo išmoka sieks 370 eurų. Ši riba bus taikoma visiems, kurių pagal apskaičiavimą priklausanti nedarbo išmoka būtų mažesnė. Taip pat ji bus automatiškai pritaikyta žmonėms, kuriems iki liepos 1 d. paskirta mažesnė nei 370 eurų nedarbo išmoka. Jei ji ir toliau bus mokama arba jos mokėjimas bus atnaujintas – papildomo prašymo teikti nereikės.
Nuo liepos 1 d. keičiasi ir maksimalaus nedarbo išmokos dydžio apskaičiavimo tvarka. Žmonėms, bedarbio statusą įgijusiems nuo šios datos, maksimali mėnesio nedarbo išmoka negalės viršyti 70 proc. atitinkamų metų vidutinio šalies darbo užmokesčio, taikomo valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei apskaičiuoti.
Žmonėms, įgijusiems bedarbio statusą 2026 m. liepos 1 d. ir vėliau, maksimali nedarbo išmoka siekia 1 618,51 euro per mėnesį. Šis dydis apskaičiuojamas bedarbio statuso įgijimo dieną ir nesikeičia visą paskirtos nedarbo išmokos mokėjimo laikotarpį.
Išmokos auginantiems vaikus
Minimali motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų riba yra lygi 8 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiams. Taip užtikrinama, kad šios išmokos nebūtų mažesnės už išmokos mokėjimo metu galiojantį minimalių vartojimo poreikių dydį. Jei teisė į motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką įgyjama 2026 m. trečiąjį ketvirtį, minimali šių išmokų riba ir toliau siekia 592 eurus, nes bazinės socialinės išmokos dydis nesikeitė.
Kai vienas iš tėvų teisę į vaiko priežiūros išmoką įgyja 2026 m. trečiąjį ketvirtį, maksimali išmoka už du neperleidžiamus mėnesius siekia 3 966,77 euro per mėnesį. Palyginti su antruoju metų ketvirčiu, ji padidėjo 44,77 euro.
Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti, kol vaikui sueis 18 mėnesių, maksimali mėnesio išmoka padidėjo nuo 3 016,92 euro iki 3 051,36 euro, arba 34,44 euro.
Pasirinkus išmoką gauti, kol vaikui sueis 24 mėnesiai, maksimali mėnesio išmoka pirmaisiais vaiko auginimo metais padidėjo nuo 2 262,69 euro iki 2 288,52 euro, o antraisiais – nuo 1 508,46 euro iki 1 525,68 euro. Tai yra atitinkamai 25,83 euro ir 17,22 euro daugiau nei praėjusį ketvirtį.
Maksimali viso mėnesio tėvystės išmoka nuo liepos siekia 3 945,41 euro. Palyginti su antruoju metų ketvirčiu, ji padidėjo 44,53 euro.
Vaiko išlaikymo išmokų pokyčiai
Nuo 2026 m. liepos 1 d. vaiko išlaikymo išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 2,5 bazinės socialinės išmokos dydžio, galiojusio mėnesį, už kurį mokama išmoka. Taigi, naujas vaiko išlaikymo išmokos dydis sieks 185 eurus. Palyginti su iki šiol galiojusiu dydžiu, išmoka padidėja 51,80 euro.
Išmokos sergantiems ir slaugantiems
Ligos išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei 11,64 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo dienos. Todėl nuo 2026 m. liepos 1 d. minimali viso mėnesio ligos išmoka siekia 295,98 euro per mėnesį – tai 3,34 euro daugiau nei antrąjį metų ketvirtį. Minimali dienos išmoka padidėjo nuo 14 eurų iki 14,16 euro. Tai aktualu mažiausias darbo pajamas gaunantiems žmonėms, kurių pagal draudžiamąsias pajamas apskaičiuota išmoka nesiekia nustatytos minimalios ribos.
Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo dienos. Todėl nuo liepos maksimali viso mėnesio ligos išmoka siekia 3 156,12 euro – tai 35,62 euro daugiau nei antrąjį metų ketvirtį. Šis pokytis aktualus didžiausias pajamas gaunantiems gyventojams.
Maksimali mėnesio ligos išmoka slaugant šeimos narį arba prižiūrint vaiką padidėjo nuo 3 315,60 euro iki 3 353,44 euro, o dienos – nuo 158,64 euro iki 160,45 euro.
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