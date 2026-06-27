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Kviečiame atsigaivinti vandens stotelėse

2026-06-272026-06-25
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Kviečiame atsigaivinti vandens stotelėse

Atkeliaujant vis šiltesniems orams, Trakų rajono gyventojai ir svečiai kviečiami pasirūpinti savo savijauta ir gerti pakankamai vandens. Atsigaivinti bei papildyti vandens atsargas galima viešose geriamojo vandens stotelėse, įrengtose patogiose ir lankomose vietose.

Vandens stotelės – tai patogus ir tvarus sprendimas, jose galima atsigaivinti geriamuoju vandeniu, prisipildyti gertuvę ar palakinti augintinius. Raginame su savimi turėti daugkartines gertuves ar butelius.

 

Geriamojo vandens stotelės Trakuose (einant nuo autobusų stoties Trakų Salos pilies link):

priešais mažąjį Sūpynių parkelį prie autobusų stoties, Vytauto g., Trakai;

prie miesto stadiono, Birutės g. 44B, Trakai;

priešais Trakų kultūros ir meno centrą, Vytauto g. 54, Trakai;

priešais Trakų teismo rūmus, Vytauto g. 30, Trakai;

skverelyje prie Trakų meno mokyklos, Karaimų g. 10, Trakai;

Simono Firkovičiaus skvere, Karaimų g. 43, Trakai.

Atsipūsti karštą dieną ir atsigaivinti taip pat galima Jaunystės parkelyje Senųjų Trakų kaime bei Varnikų biuvetėje, kurioje lankytojai kviečiami paragauti iš beveik 200 metrų gylio gręžinio tiekiamo unikalios cheminės sudėties, mažos mineralizacijos vandens.

Naudokimės viešąja infrastruktūra atsakingai – saugokime vandens stoteles – ir mėgaukimės vasara Trakuose!

Trakų rajono savivaldybės informacija

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