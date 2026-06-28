Trakų šaulių kuopos 25-mečio šventė

Š. m. birželio 20-oji Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės 6-osios (Trakų) kuopos šauliams ilgai išliks atmintyje – šią dieną iškilmingai ir su didžiuliu jauduliu buvo paminėtas Trakų kuopos 25-erių metų jubiliejus.
Bendrystės ir simbolikos kupina šventė vyko kuopai svarbiose Trakų rajono vietose – Trakų Salos pilyje bei jaukiame ir šauliams brangiame Bijūnų kaime. Į renginį susirinko kuopos nariai, bendražygiai ir svečiai, kurių buvimas drauge šią svarbią dieną reiškė tvirtą palaikymą kuopai ir jos veiklai.
Salos pilyje vykusioje iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, administracijos direktorė Dovilė Daudaitė ir Trakų rajono savivaldybės tarybos nariai Šarūnas Ūsas bei Nerijus Šiaulys, kurie yra jubiliejų švenčiančios šaulių kuopos nariai. Meras A. Šatevičius pasveikino šaulius su reikšminga sukaktimi, padėkojo už jų indėlį į pilietiškumo, patriotiškumo ir bendruomeniškumo stiprinimą bei įteikė simbolinę dovaną – trakietės menininkės Ievos Paltanavičiūtės sukurtą širdies formos Trakų salos stiklo dirbinį.
Vienu svarbiausių šventės momentų tapo naujosios Trakų kuopos vėliavos pristatymas. Ji simbolizuoja šaulių vienybę, stiprybę ir ryžtą tęsti prasmingą tarnystę valstybei ir visuomenei. Taip pat buvo pašventinta kuopos atminimo vieta, įprasminanti šaulių istoriją ir jų indėlį į krašto saugumą bei pilietinį ugdymą.
Trakų šaulių kuopos 25-mečio minėjimas tapo ne tik gražiu istorijos įprasminimu, bet ir įkvėpimu toliau puoselėti šauliškas vertybes, stiprinti bendruomenę bei vieningai kurti saugią ir pilietišką Lietuvą.
Trakų rajono savivaldybės informacija
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