Nerijus Mačiulis: „Vaikystėje norėjau vairuoti troleibusą“

Gyvename laikais, kai dažnai tikimės greitų rezultatų – tiek karjeroje, tiek gyvenime. Tačiau „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis sako, kad svarbiausi pasiekimai dažniausiai reikalauja laiko, kantrybės ir nuolatinių pastangų.
„Mes gyvename pasaulyje, kuriame visi nori greitų rezultatų, bet svarbiausi dalykai dažniausiai užtrunka“, – sako jis.
Naujame „Jaunimo linijos“ tinklalaidės „Iš širdies: Karjera be IG filtrų“ epizode N. Mačiulis atvirai pasakoja apie profesinį kelią, nesėkmes, nuolatinį mokymąsi ir tai, kodėl vien talento neužtenka.
Nuo troleibuso vairuotojo svajonės iki ekonomikos
Šiandien Nerijus Mačiulis yra vienas žinomiausių Lietuvos ekonomistų, tačiau vaikystėje jo planai buvo visai kitokie.
„Vaikystėje norėjau vairuoti troleibusą“, – prisimena jis.
Pokalbyje ekonomistas dalijasi vaikystės svajonėmis, svarstymais tapti mediku, pirmosiomis nesėkmėmis ieškant darbo ir patirtimis, kurios ilgainiui suformavo jo požiūrį į karjerą bei sėkmę.
Vien talento neužtenka
Pasak N. Mačiulio, profesinėje sėkmėje dažnai pervertiname talento reikšmę ir nepakankamai įvertiname atkaklumą bei gebėjimą mokytis.
Pokalbyje jis dalijasi mintimis apie neišsprendžiamų uždavinių žavesį, smalsumo svarbą ir tai, kodėl ilgalaikiai pasiekimai dažniausiai gimsta ne iš išskirtinių gebėjimų, o iš nuoseklių pastangų.
Ko nematome sėkmės istorijose
Nerijaus Mačiulio istorija – naujausias „Jaunimo linijos“ tinklalaidės „Iš širdies: Karjera be IG filtrų“ 5-ojo sezono epizodas.
Šiame sezone įvairių sričių profesionalai atvirai pasakoja ne tik apie savo pasiekimus, bet ir apie abejones, nesėkmes, klaidas bei pamokas, kurios dažnai lieka nematomos už sėkmingos karjeros istorijų.
Nauji tinklalaidės epizodai publikuojami kiekvieną penktadienį „Jaunimo linijos“ „YouTube“ ir „Spotify“ kanaluose bei TV3 Play platformoje.
Tinklalaidę galite žiūrėti ir klausyti:
YouTube: https://youtu.be/jQF8tzC56xc?si=IRg9vDnp2kyVYIcs
Spotify: https://open.spotify.com/episode/4fPyDFsYa6S1Aq73q0HC5u?si=yotoQT3tQW2oMo41h3QrVg
5-ąjį tinklalaidės „Iš širdies: Karjera be IG filtrų“ sezoną remia „Orbio World“ – Lietuvoje įkurta ir globaliai veikianti e. komercijos įmonė, ypatingą dėmesį skirianti jaunų talentų ugdymui, darbuotojų augimui ir prasmingai karjerai.
Tinklalaidės sezoną padėjo įgyvendinti partneriai TV3 žiniasklaidos grupė ir „Geri kadrai“.
Kviečiame klausytis ir žiūrėti tinklalaidę „Iš širdies: Karjera be IG filtrų“!
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