Rūdiškėse – jau VII naktinis teatro festivalis „Pas Bajorus“

Liepos 4d., šeštadienį, Rūdiškių kultūros centras vėl kviečia teatro mylėtojus į išskirtinį renginį – VII naktinį teatro festivalį „Pas Bajorus“. Nuo 19 val. iki pat vidurnakčio žiūrovų lauks skirtingų Lietuvos teatrų spektakliai, kasmetinė šeimininkų premjera ir ypatinga naktinio teatro atmosfera.
Vakaro programa:
19.10 val. Skapiškio mėgėjų teatro „Stebulė“ spektaklis „Nulaužytų šakų giesmės“
(rež. Vita Vadoklytė),
20.00 val. Vilniaus Senjorų teatro spektaklis E. Ignatavičiaus komedija „Sidabrinės skyrybos“ (rež. Indrė Stonytė),
21.00 val. Kauno r. Voškonių teatro „Siena“ spektaklis „Žana“
(rež. Hana Šumilaitė),
22.00 val. vienas laukiamiausių vakaro akcentų – Rudiškių teatro „Bajorai“ premjera „Laikrodis tiksi“, (rež. Vytautas Mikalauskas ir Albinas Puidokas),
23.00 val. Anykščių kultūros centro teatro spektaklis „Helverio naktis“ (rež. Jonas Buziliauskas),
00.00 val. iškilmingas festivalio uždarymas.
Geras emocijas žiūrovams dovanos ir pertraukų metu nuotaiką praskaidrins Vievio kultūros centro linijinių šokių kolektyvas „VIEVIOLIN“, kurio energingi pasirodymai suteiks festivaliui dar daugiau gyvybės ir šventinės nuotaikos.
Naktinis teatro festivalis „Pas Bajorus“ per septynerius metus tapo laukiamu vasaros kultūros renginiu, suburiančiu teatrų kolektyvus ir žiūrovus iš įvairių Lietuvos miestų. Festivalis suteikia galimybę vieno vakaro metu pamatyti skirtingų teatrų kūrybą, pasidalinti patirtimi ir pajusti ypatingą teatro magiją.
Organizatoriai kviečia visus teatro mylėtojus liepos 4 dieną, 19 valandą, atvykti į Rūdiškių kultūros centrą, kur lauks įspūdinga spektaklių programa, šilta bendrystė, šokio ritmai ir nepamirštama naktinio teatro šventė.
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