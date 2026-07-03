Trakų rajonas Jonines pasitiko šventiniu šurmuliu ir bendryste

Joninių išvakarėse Trakų rajonas prisipildė šventinio šurmulio, kviesdamas gyventojus ir svečius kartu pasitikti trumpiausią metų naktį. Birželio 23-iąją skirtingose rajono erdvėse atsiskleidė šios šventės įvairiapusiškumas – nuo gyvųjų tradicijų iki šiuolaikinių muzikinių pasirodymų, o bendrystės jausmas vienijo visas tris šventės vietas: Lentvarį, Grendavę ir Stirnių piliakalnio papėdę.
Joninių šventėse Lentvaryje ir Grendavėje dalyvavę Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, vicemeras Jonas Kietavičius bei administracijos direktorė Dovilė Daudaitė pasveikino susirinkusiuosius, akcentuodami tokių renginių svarbą puoselėjant tradicijas ir stiprinant bendruomeniškumą. Visose šventėse ypatingas dėmesys buvo skirtas varduvininkams – Jonams, Janinoms ir Rasoms, kurie buvo nuoširdžiai pagerbti bei pasveikinti, puoselėjant gražias šios šventės tradicijas.
Lentvaryje, Graužio ežero pakrantėje, vykusios „Neoninės Joninės“ sujungė senąsias apeigas ir šiuolaikinę šventės išraišką. Renginys prasidėjo tradicinėmis Joninių apeigomis, kvietusiomis prisiliesti prie šios nakties paslaptingumo, po kurių į šventinę eiseną išsirikiavo fakelų nešėjai. Oficialiai atidarius šventę, vakaro ritmą diktavo liaudies dainos ir šokiai su kolektyvais „Samė“, „Klevinė“ ir „Dumsis“. Dalyviai varžėsi gražiausio Joninių vainiko konkurse, o tradicinis vainikų plukdymas tapo vienomis jaukiausių šventės akimirkų. Vėliau netrūko įspūdžių ugnies ir šviesų pasirodymo metu, o uždegus didįjį Joninių laužą visi susibūrė aplink jį. Šventinę programą tęsė Elizabeth Olshey pasirodymas ir grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ koncertas, o vakarui įsibėgėjus šventė persikėlė į šokius po atviru dangumi su DJ Edvardu Ščiglo.
Grendavės paplūdimyje vykusi šventė „Joninių naktis trumpa Grendavėje“ kvietė į jaukų ir bendruomenišką vakarą. Šventinę nuotaiką kūrė Mantės Puišytės atliekamos dainos, skambėjo sveikinimo žodžiai. Renginyje pasirodė Grendavės moterų vokalinis ansamblis „Versmė“, Tiltų kaimo kapelija bei Onuškio liaudiškos muzikos kapela „Samė“. Žiūrovus taip pat džiugino dueto „Deminorės“ pasirodymas ir energingas Džordanos Butkutės koncertas. Neatsiejama šventės dalimi tapęs Joninių laužas sukvietė visus į bendrą ratą.
Ieškantieji autentiškos Rasų šventės dvasios rinkosi Vosyliukuose, prie Stirnių piliakalnio, kur atgijo senosios baltų tradicijos. Piliakalnio papėdėje ir ant jo susibūrę dalyviai buvo kviečiami pasinerti į prasmingas apeigas: kupoliauti, pinti vainikus, žengti pro simbolinius šventinius vartus, aplankyti vandens šaltinį ir pagerbti gamtos stichijas. Apeigas vedė vaidila Vidmantas Velička kartu su folkloro kolektyvais „Versmė“ ir „Spalgena“, kūrusiais ypatingą sakralią nuotaiką. Skambant folkloro grupės „Robaksai“ ir Rykantų universalaus daugiafunkcio centro estradinės grupės dainoms, šventės dalyviai būrėsi prie laužo, šoko, dainavo ir leidosi ieškoti paparčio žiedo, nuo seno laikomo laimės ir išminties simboliu. Šventė dar kartą priminė apie žmogaus ir gamtos ryšį bei gyvą tradicijų tęstinumą, kurį puoselėja vietos bendruomenės ir iniciatyvūs organizatoriai.
Trakų rajono savivaldybės informacija
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