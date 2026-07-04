Trakuose įvyko 64-oji tarptautinė irklavimo regata „Gintariniai irklai“

Š. m. birželio 26–28 d. Trakai ir vėl subūrė irklavimo sporto entuziastus – čia vyko 64-oji tarptautinė irklavimo regata „Gintariniai irklai“, kurios pagrindinis partneris – Trakų rajono savivaldybė. Visas tris dienas vasaros sostinėje netrūko azarto ir malonių emocijų – susirinkusių žiūrovų laukė įtemptos kovos Galvės ežere ir įvairios pramogos visai šeimai.
Šių metų regatoje varžėsi net 486 dalyviai iš 18 valstybių: Lietuvos, Latvijos, Azerbaidžano, Lenkijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos, Turkijos, Sakartvelo, Irako, Izraelio, Estijos, Kipro, Uzbekistano, Kroatijos, Švedijos, Nyderlandų, Suomijos ir Ukrainos. Dalyvių iš įvairių pasaulio kraštų gausa dar kartą patvirtino Trakų, kaip vieno iš svarbiausių irklavimo centrų, vardą.
Sekmadienį vyko tradicinė Trakų rajono savivaldybės regata – atrankiniai plaukimai, meistrų startai ir finaliniai plaukimai. Šios regatos medaliai simbolizuoja ne tik pergalę sporte, bet ir nuoseklų darbą, bendruomeniškumą bei ilgametes irklavimo tradicijas Trakuose. Trakų rajono savivaldybės vardu irkluotojams juos įteikė meras Andrius Šatevičius, tarybos nariai Inesa Židonytė bei Šarūnas Ūsas, administracijos direktorė Dovilė Daudaitė bei Švietimo ir sporto skyriaus specialistas Tomas Naktinis. Po puikių startų ir pasirodymų sportininkus sveikino Lietuvos irklavimo federacijos atstovai: prezidentas Mindaugas Griškonis, generalinis sekretorius Saulius Ritter, Lietuvos irklavimo rinktinės vyr. treneris Mykolas Masilionis, bei veiksmo centro „Youdėk“ vadovas Romanas Teličėnas.
„Gintariniai irklai“ kasmet suburia sportininkus, trenerius ir žiūrovus iš įvairių šalių, ne tik puoselėdami ilgametes irklavimo tradicijas, bet ir skatindami sportinį meistriškumą bei garsindami Trakų vardą tarptautinėje erdvėje.
Trakų rajono savivaldybės informacija
Aleksandr Polijančuk nuotr.
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