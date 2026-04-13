Gyvenimas, Kvietimai, Laisvalaikis, Naujienos, Pramogos, Renginiai, Trakai

Gastronomijos šventė – žuvienės virimo varžytuvės „Nuo Kuršmarių iki Galvės“

2026-04-132026-04-13
Kur vanduo – ten žuvys, o kur žuvys – ten ir gardi žuvienė!

Jau ne vienerius metus Trakų istorijos muziejaus komanda puoselėja žuvienės virimo tradicijas ir kviečia jas patirti gyvai. Todėl Trakų Pusiasalio pilyje įsikūrusi Tarptautinio žuvienės virimo čempionato ambasada vėl suburia skonių ir bendrystės mėgėjus.

📅 2026 m. liepos 25 d., nuo 10:00 val.
📍 Trakų Pusiasalio pilis

Tavęs laukia katilų alėja, žuvienės virimo varžytuvės ir tikra gastronominė šventė! Paragauk skirtingų receptų, sužinok senąsias paslaptis, bendrauk su virėjais ir mėgaukis ypatinga atmosfera.

👉 Kviečiame komandas registruotis ir išbandyti savo jėgas žuvienės virimo varžytuvėse!

Atsinešk savo dubenį ir šaukštą – taip būsi dar laukiamas svečias!

Susitinkam? Susitinkam!

Informacija

Trakų istorijos muziejaus inform.
Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Trakų rajono savivaldybė kviečia dalyvauti Nacionalinio diktanto konkurse

Atnaujintas mineralinio vandens tiekimas į Varnikų biuvetę

Trakai – vasaros sostinė

Kvietimas teikti bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų pasiūlymus

Renginiai

Kviečiame registruotis į „Atliekų kultūros“ egzaminą

Kauno valstybinio choro koncertas Vievyje

Gastronomijos šventė – žuvienės virimo varžytuvės „Nuo Kuršmarių iki Galvės“

Trakai – vasaros sostinė

Kultūra

Kviečiame registruotis į „Atliekų kultūros“ egzaminą

Kauno valstybinio choro koncertas Vievyje

Trakų rajono savivaldybė kviečia dalyvauti Nacionalinio diktanto konkurse

Trakai – vasaros sostinė

Sveikata

Atsirado karpa? Vaistininkė pataria, kokie turėtų būti pirmieji žingsniai

Svoris ir menopauzė: ką svarbu žinoti apie hormoninius pokyčius ir sulėtėjusią medžiagų apykaitą

Gydytoja akušerė-ginekologė apie dažniausias makšties infekcijas

Ilgaamžiškumo ekspertas: 10 tūkst. žingsnių per dieną – vienas didžiausių mitų sveikatos kultūroje