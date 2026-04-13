Gastronomijos šventė – žuvienės virimo varžytuvės „Nuo Kuršmarių iki Galvės“

Kur vanduo – ten žuvys, o kur žuvys – ten ir gardi žuvienė!
Jau ne vienerius metus Trakų istorijos muziejaus komanda puoselėja žuvienės virimo tradicijas ir kviečia jas patirti gyvai. Todėl Trakų Pusiasalio pilyje įsikūrusi Tarptautinio žuvienės virimo čempionato ambasada vėl suburia skonių ir bendrystės mėgėjus.
📅 2026 m. liepos 25 d., nuo 10:00 val.
📍 Trakų Pusiasalio pilis
Tavęs laukia katilų alėja, žuvienės virimo varžytuvės ir tikra gastronominė šventė! Paragauk skirtingų receptų, sužinok senąsias paslaptis, bendrauk su virėjais ir mėgaukis ypatinga atmosfera.
👉 Kviečiame komandas registruotis ir išbandyti savo jėgas žuvienės virimo varžytuvėse!
Atsinešk savo dubenį ir šaukštą – taip būsi dar laukiamas svečias!
Susitinkam? Susitinkam!
Trakų istorijos muziejaus inform.
