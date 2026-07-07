Kai visa Lietuva tampa vienu balsu…

Liepos 6-osios vakarą Rykantuose susirinkome paminėti Lietuvos Valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo – dienos. Susirinkome dar kartą pajusti, kad Lietuva gyva ten, kur žmonės renkasi būti kartu – kur susitinka balsai, nuoširdūs pokalbiai ir bendras jausmas būti viena bendruomene.
Šventinį vakarą lydėjo muzika ir pažinimas – mažieji ir suaugusieji dalyvavo Rykantų bibliotekos organizuotoje edukacijoje „Karaliaus karūna“. Barbarai Jocienei padedant, gamino karūnas, prisiminė pirmojo ir vienintelio Lietuvos karaliaus istoriją, o Rykantų universalaus daugiafunkcio centro estradinės grupės atliekamos dainos pripildė vakarą jaukumo ir šventinės nuotaikos.
Tačiau ypatingiausia akimirka atėjo lygiai 21 valandą. Nutilus pokalbiams ir suskambus bendram giedojimui, Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“ Rykantuose suskambo drauge su šimtais tūkstančių lietuvių visame pasaulyje. Tą akimirką nebelieka atstumų – lieka tik viena tauta, viena istorija ir vienas vardas – Lietuva.
Dėkojame kiekvienam, kuris šį vakarą buvo kartu. Juk būtent iš tokių paprastų, tačiau labai prasmingų susitikimų gimsta tai, kas stipriausia – bendruomenė, pasididžiavimas savo Valstybe ir tikėjimas, kad meilė Lietuvai gyva mūsų veiksmuose, pasirinkimuose ir gebėjime būti kartu. Taip pat nuoširdžiai dėkojame Trakų rajono savivaldybei prisidėjusiai prie šios šventės įgyvendinimo.
Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras
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