Trakų PAGD apie birželio mėnesį Trakų rajone

Per pirmą vasaros mėnesį Trakų rajono savivaldybėje kilo 5 gaisrai. 2 kartus gaisrai kilo gyvenamuosiuose pastatuose, vieną kartą degė kubilas, lengvasis automobilis bei elektros laidai. Gaisrai kilo Trakų r. savivaldybės Trakų bei Lentvario seniūnijose.
Ugniagesiai gelbėtojai 12 kartų vyko gesinti deginamų laužų, šiukšlių, bei dėl atstumų nesilaikymo (šašlykinės) ir žolės deginimo.
Per minėtą laikotarpį ugniagesiai gelbėtojai 10 kartų talkino kitoms specialiosioms tarnyboms Trakų r. sav., 1 kartą važiavo į pagalbą į kaimyninį rajoną ( Elektrėnų sav.).
Deja, 7 kartus buvo gauti nepagrįsti iškvietimai, kai gyventojams neprireikė ugniagesių pagalbos, bet jie pamiršo apie tai pranešti ir atšaukti pajėgas.
Pagrindinės gaisrų priežastys – neatsargus žmogaus elgesys, pašalinis ugnies šaltinis, pasitaikė ir transporto priemonių elektros instaliacijos gedimų.
Ugniagesiai gelbėtojai per minėtą laikotarpį ne tik gesino gaisrus, bet ir vykdė prevencinės akcijas, skaitė prevencines paskaitas mokymo įstaigose, rūpinosi žmonių saugumu prie vandens telkinių.
Buvo įvykdytos trys pratybos: birželio 12 d. buvo organizuotos mokomosios pratybos Valstybės sienos apsaugos tarnybos Aviacijos valdybos bazėje Paluknyje, birželio 29 d. įvyko pratybos prie vandens telkinių, birželio 30 d., bendradarbiaujant su Trakų r. PK pareigūnais, buvo vykdyta prevencinė akcija Trakų r. sav. paplūdimiuose.
Birželio mėnesį Trakų PGT pareigūnai nepamiršo ir jaunosios kartos – lankėsi vaikų vasaros stovykloje.
Kad nelaimių įvyktų kuo mažiau, rajono gyventojams Trakų PGT norėtų dar kartą priminti saugaus elgesio taisykles.
Saugus elgesys vandenyje ir prie jo:
• Niekada neikite į vandenį neblaivūs: alkoholis yra viena pagrindinių skendimų priežasčių, nes jis atbukina pavojaus jausmą, sumažina koordinaciją ir fizines jėgas.
• Nesimaudykite vieni: visada geriau, kad šalia būtų kitas žmogus, galintis suteikti ar iškviesti pagalbą.
• Nešokite į nepažįstamą vandenį: nežinant gylio ar dugno reljefo, galima patirti sunkias traumas.
• Atsargiai vertinkite savo galimybes: nepervertinkite savo plaukimo įgūdžių, neplaukite toli nuo kranto, ypač jei vanduo šaltas ar pučia stiprus vėjas.
Vaikų saugumas:
• Nuolatinė priežiūra: vaikai vandenyje ar prie jo turi būti stebimi visą laiką, neleidžiant jiems likti be suaugusiųjų priežiūros net trumpam.
• Izoliavimas nuo pavojaus: namų teritorijoje esantys baseinai, tvenkiniai ar giliagrioviai turėtų būti aptverti, kad vaikai negalėtų prie jų prieiti be suaugusiųjų.
Pagalba skęstančiajam:
• Gelbėkite tik saugiai: šokti į vandenį gelbėti reikia tik tada, jei esate puikus plaukikas ir turite gerą fizinį pasirengimą, nes supanikavęs skęstantysis gali nusitempti gelbėtoją žemyn.
• Naudokite priemones: pirmiausia bandykite padėti nuo kranto: ištieskite lazdą, virvę, numeskite gelbėjimo ratą ar kitą plūduriuojantį daiktą.
• Iškvieskite pagalbą: nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112.
Svarbiausių taisyklių apibendrinimas:
1. Gerbkite vandenį ir nepervertinkite savo jėgų.
2. Nebūkite neblaivūs vandenyje.
3. Prižiūrėkite vaikus nuolatos.
Svarbiausia informacija apie gaisrus:
🏠 Saugumas namuose
• Dūmų detektoriai: būtina įrengti autonominius dūmų detektorius, kurie įspėja apie gaisrą. Reguliariai tikrinkite, ar jie veikia.
• Elektros prietaisai: neperkraukite elektros tinklų, nenaudokite sugedusių prietaisų, nepalikite įjungtų lygintuvų ar šildytuvų be priežiūros.
• Žvakės ir atvira ugnis: niekada nepalikite degančių žvakių be priežiūros, statykite jas toliau nuo degių daiktų.
• Šildymo sistemos: saugiai naudokite krosnis: nedžiovinkite ant jų drabužių, laikykite degius daiktus toliau.
🔥 Gaisro gesinimas ir elgesys
• Aliejaus gaisrai: užsiliepsnojus aliejui keptuvėje, niekada negesinkite vandeniu – ugnis šaus į viršų. Uždenkite keptuvę dangčiu ar nedegiu audiniu.
• Evakuacija: kilus gaisrui, užsidenkite burną ir nosį drėgnu audiniu, eikite pasilenkę arba šliaužkite.
• Laiptinės: daugiabučių namų laiptinės ir avariniai išėjimai turi būti laisvi.
🌳 Gaisrų prevencija aplinkoje
• Atliekų deginimas: nedeginkite žolės ar lapų.
• Nuorūkos: atsargiai elkitės su rūkymo reikmenimis.
Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija
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