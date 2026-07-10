„Lietuviškame bare“ – Ieva Beleškaitė

Ieva Beleškaitė
Esu gimusi 1997 metais ir save laikau tikra trakiške. Čia užaugau, čia gyvena mano brolis, mama, močiutė ir net kažkada gyveno proseneliai. 2016 metais emigravau į Jungtinę Karalystę studijuoti animacijos ir ten pasilikau iki 2024 m.
Poezija visada užėmė ypatingą vietą mano gyvenime. Esu dalyvavusi skaitovų konkursuose, sakytinės poezijos sesijose (poetry jams), o raštu dalinuosi pirmąsyk.Lietuviškos eilės surinktos iš dienoraščių, rašytų nuo 2016 iki 2024 metų gyvenant Jungtinėje Karalystėje. 8 metai emigracijos. Beveik dešimtmetis savęs tyrinėjimo išėjus į pasaulį.
Kviečiu susipažinti su mano eilėmis.
***
Ant Milžinų
Raita klajojau
Ant Milžinų
Didesnių už patį gyvenimą
Jų žingsniai griovė
Tvirtoves mūrines
Laisvindami žmones
Nuo pačių
Susikurtų narvų.
Bet žmonės vis kūrė
Ir statė
Miestus naujus
Nes būti narve –
Saugiau
Saugiau
Tame užburtame rate.
Raita klajojau
Ant Milžinų
Didesnių už patį gyvenimą
Pirštais nėriau
Pro baltus debesis
Kurie tirpo
Ir rasojo mano delnus
O šalti lašai riedėjo
Ir gėrėsi
Į sielos rankovę.
Raita klajojau
Ant Milžinų
Didesnių už patį gyvenimą
Ir ištiesus rankas
Lyg paukštis
Svajojau pagauti
Tą vėjo gūsį
Nematomą srovę
Kuri, kaip ir meilė,
Laiko ore,
Bet aš tik
Žemės žmogus
Žemės žmogus
Žemės žmogus
***
Parodyk man savo tamsumą:
Neįskaitomą, neįmanomą
Aš atversiu vartus
Į sielos gniaužtus
Kur ištirpsiu
Ir atgimsiu
***
Mes žengiame
Į tolius naujus
Į nežinią
Į tamsą
Bet, mano meile,
Nebijok
Nes tik tamsoj
Gali matyti žvaigždes
***
Tūkstantį kartų
Ir dar tūkstantį kartų
Aš čia buvau
Šioje dienoje
Šioje akimirkoje
Kurioje saulė tvieskia
Ir bučiuoja
Tavo odą
Kurioje vėjas šoka valsą
Ir glosto tavo plaukus
Kurioje aš vėl iš naujo mokausi
Tave pamilti.
Ir dar tūkstantį kartų
Aš noriu
Būti
Su tavimi
Kartu.
***
Prašau, mylimoji, būk toli
Toli, kur mane girdėtum,
Bet mano balsas tavęs nepaliestų
Prašau, mylimoji, būk toli
Toli, kur mane matytum,
Bet mano akys tavęs neišduotų
Prašau, mylimoji, būk toli
Toli, kur kūnas kūną sušildytų nakčiai
Bet siena sieloje įsitvirtintų stačiai
Mano aistros prisirpusios akys
Tėra tik tušti atvaizdai tavo veidrody.
Atleisk už mano gašlumą.
***
Tamsos namai
Aš save plėšiau
Plėšiau
Iki tol
Kol nebeliko nieko
Tik
Baltas, tuščias, kambarys
Kambarys
Kuriame
Aš ir Tu
Nusigręžusios
Einame tolyn
Viena nuo kitos
Mano kambario sienos
Sugriuvo nuo žemės drebėjimo
Kai Tu išėjai
Tamsa skverbėsi pro plyšius
Savo ilgais,
Lipniais,
Pirštais,
Ji apglėbė mane
Ir nusinešė pas save
Namo.
Aš suprantu
Ką tai reiškia
Vėl įsimylėti Ją.
Aš suprantu
Kad su Juodąja Dama
Man bus negerai kartu.
Įsisiurbusi man į kaklą
Ji geria mano energiją
Laiką ir šviesą
Bet už tai
Ji manęs niekada nepaliks
Ir už tai
Kas benutiktų
Tamsa
Visada manęs lauks
Tamsa
Visada mane priims
Į savo glėbį
Ir į savo –
Namus.
***
Mano plaučiai
Prisirpę kaip vyšnios
Vandens –
Aš skęstu.
Iš manęs liejasi
Meilė
Neprašyta
Uždrausta
Mano širdie
Prašau
Pasilik viduje
Meldžiu
Nepalik šio skęstančio kūno.
Aš nežinau
Kaip tau pasakyti
Kad tavo jausmas
Liks neatsakytas
Kad tik tau vienai
Jau užgimė pasauliai ateities
O širdis spurda
Ir nesitveria
Jai priartėjus
Paklausyk manęs, širdie
Nebėk
Paklusk man
Širdie!
***
Tiltas
Aš – Tiltas
Aš gimiau būti tiltu
Jungiančiu pasaulius
Ir dabar žinau
Kad man nereikia
Visai nieko
Įrodinėti
Man nereikia
Lieti
Kraujo, prakaito, minties,
Už praeivius miegančios nakties
Kurie kratos
Tilto paslapties
Juk jie –
Nevaikščiojo mano tiltais
Ir nebandė
Net mintimis
Įžengti
Į mano
Plytų miestą
Besisupantį
Sraunios ir vingrios
Gyvenimo upės platybėse
Juk jie –
Nemiegojo po žvaigždėmis
Ir pro jų kojas
Nenardė žuvys
Visai nebijodamos
Savo prigimties
Nes aš tiltas –
Meilės ir dabarties
Ir atleisti moku
Praeiviams
Miegančios nakties
Kurie kratos
Tilto paslapties.
***
Naujas lapas
Skleidžiasi
Po netekties
Kai netekai savęs dalies
Ir atrodė
Nebebus vilties
Bendrystės
Dabarties
Būties? —
Bet naujas lapas skleidžiasi
Ir kaip Tu,
Mano žalias
Mažyti vaikeli,
Taip ir aš
Užsiauginsim
Širdį naują
Mylėti
Ir pastebėti
Kiek to grožio aplink mane
Mylėti
Ir išgirsti
Kiek daug garso tyloje
Mylėti
Ir pajausti
Saulės šilumą spinduliuose
Ant pilkšvos odos
Sustingęs kūnas
Po atšiaurios žiemos
Atitirps
Ir pasrus gyslomis
It vyšnios uogos
Kraujas raudonas
Skruostai nurausvės
Ir mano mažytė
Drovi širdelė
Prasimuš
Pumpuru
Vėl suplaks
Neonine šviesa
Aš atgysiu
Ir pražysiu
***
Saldžių sapnų šviesa
Diena iš dienos
Aš ariu
Be arklo
Ir be arklio
Dirvoj ne savoj
Aš nežiūriu kas po kojom
Nes mano žvilgsnis –
Užfiksuotas
Ties žydinčiu
Akinančiu
Per sielą aidinčiu
Margu svajonių lauku
Kartais aš skrendu
Kartais aš klimpstu
Bet mano akys –
Nepailsta
Kilti
Ir svaigintis
Saldžių sapnų šviesa
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