Romantiška sporto šventė: „Trakų pusmaratonis“ kvies palydėti saulę bėgant

Jau liepos 18 dieną bus surengtas „Trakų pusmaratonis“, kuris išsiskiria tuo, kad sportininkai bėgs temstant vakare.
Naktinio pusmaratonio formatas buvo pritaikytas praėjusiais metais, kai po keleto metų pertraukos nuspręsta atgaivinti Trakų pusmaratonio tradicija. Anksčiau Trakų pusmaratoniai nuolat vykdavo pavasarį ir buvo sulaukę didžiulio susidomėjimo. Visgi „Covid 19” pandemija nutraukė šią istoriją.
„Nusprendėme bėgimą organizuoti vasaros viduryje ir naktiniu formatu. Norime, kad tai būtų bėgimo šventė ir pramoga, o ne tik rezultatų siekimas. Tai – puiki galimybė pamatyti gražų Trakų miestą jau temstant, – kalbėjo vienas renginio organizatorių Dainius Virbickas. – Pačio naktinio bėgimo idėją turėjau nuo savo jaunystės laikų, kai dalyvavau panašiame renginyje Vokietijoje. Man ten labai patiko, todėl norime Lietuvoje padaryti didelį ir kokybišką naktinio bėgimo renginį.“
D. Virbickas neslepia, kad naktiniai bėgimai Lietuvoje nėra jokia naujiena – jie pastaraisiais metais organizuojami įvairiuose miestuose. Visgi jo sena svajonė buvo tokį renginį suorganizuoti būtent Trakuose.
Bėgti vakare Trakuose įdomu todėl, kad čia susijungia judesys, gamta ir ypatinga atmosfera. Vėsesnis vakaro oras leidžia lengviau kvėpuoti, kūnas juda laisviau, o aplink tvyranti prieblanda suteikia trasai paslapties ir nuotykio jausmą. Kiekvienas žingsnis tampa ne tik kilometrais, bet ir patirtimi.
Naktinis bėgimas taip pat turi savotiškos magijos — šviesos, muzika, bendraminčių energija ir jausmas, kad visi kartu kuriate kažką ypatingo. Tai proga trumpam pabėgti nuo kasdienybės, išjungti mintis ir tiesiog mėgautis akimirka.
„Praktiškai kiekvienoje trasos dalyje galima pamatyti kažką įdomaus. Bėgikai matys apšviestą Trakų pilį, apibėgs pusiasalį, muziejus, cerkvę, Lukos ežero pakrantę. Realiai žmonės pamatys visus gražiausius miesto objektus“, – pabrėžė D. Virbickas.
Varžybų starto vieta – prie įvažiavimo į pusiasalio pilį. Liepos 18 dieną startas pusmaratonio, 10 km ir 5 km bėgikams bus duotas 21 val. Prieš tai – 20 val. 45 min. bus duotas startas nuotaikingam vaikų 500 m bėgimui.
Organizatoriai neslepia, kad trasa Trakuose, nors ir labai vaizdinga, bet nebus iš lengvųjų. Trasos ratą sudaro 5 km. Trasoje yra kalniukų ir vienas gana status kalnas. Dėl to dalyviams gali prireikti ištvermės.
D. Virbickas taip pat dirba ir treneriu. Nors Trakuose kiekvienas galės pasirinkti norimą distanciją, o svarbiausios čia yra emocijos ir aktyvus laikas gamtoje, jis turi keletą patarimų būsimiems dalyviams.
„Kadangi bėgimas vyks vėlai vakare, tai reikėtų dienos nepraleisti labai fiziškai aktyviai, kad liktų dar jėgų pusmaratoniui. Dėl mitybos tai visada rekomenduoju pavalgyti 3-4 val. prieš varžybas, o ne prieš pat jas“, – šypsojosi D. Virbickas.
Praėjusiais metais „Trakų pusmaratonį“ laimėjo Justinas Čekanauskas ir Milda Eimontė.
Renginį organizuoja Trakų rajono savivaldybė kartu su Trakų sporto centru, asociacija „Sporto renginiai“ bei „Sostinės Olimpu“.
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