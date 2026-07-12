Pirmieji Lietuvoje „Sandėliukų karai“ sulaukė milžiniško susidomėjimo: daiktai iššluoti per valandą

Per valandą išparduota didžioji dalis neatsiimtų daiktų – taip baigėsi pirmasis Lietuvoje surengtas „Sandėliukų karų“ aukcionas. Kaip pranešime spaudai teigia „City Storage“ marketingo vadovė Agnė Brūzgė, aukcione buvo galima įsigyti ne tik dėžėmis parduodamus daiktus, bet ir sandėliukus, kurių turinys iki galo nebuvo žinomas. Būtent ši nežinomybė, anot jos, ir sukūrė didžiausią azartą.
„Tokio susidomėjimo net nesitikėjome. Žmonės labai greitai įsitraukė į patį aukcioną, pradėjo siūlyti kainas ir laukti kito atidaromo sandėliuko ar dėžės. Manau, būtent tas azartas labiausiai ir įtraukė. Neabejoju, kad tokio formato renginiai Lietuvoje turi didelį potencialą“, – pasakoja A. Brūzgė.
Nuo pilnų dėžių iki viso sandėliuko
„Sandėliukų karai“ – užsienyje išpopuliarėjęs aukcionų formatas, kai dėl neatsiimtų ar apleistų sandėliukų turinio varžomasi jo iki galo nežinant. Pirkėjai paprastai mato tik dalį daiktų arba sandėliuko vaizdą iš išorės, todėl didelę dalį šio formato žavesio sukuria nežinomybė: viename sandėliuke gali slėptis vertingi įrankiai, kolekciniai daiktai ar buitinė technika, kitame – tik smulkmenos. Būtent šis „lobio paieškos“ elementas pavertė tokio tipo aukcionus populiariais JAV ir kitose šalyse, o plačiau juos išgarsino realybės televizijos laidos apie neatsiimtų sandėliukų aukcionus.
Aukcione Vilniuje buvo parduodami neatsiimtuose sandėliukuose likę daiktai – statybiniai įrankiai ir medžiagos, elektros instaliacijos įranga, žvejybos reikmenys, indai, drabužiai, lagaminai ir kiti buities daiktai. Dauguma jų, anot A. Brūzgės, buvo parduodami dėžėmis ir komplektais.
„Nenorėjome kiekvieno daikto pardavinėti atskirai. Dėžėse visada būdavo šiokia tokia intriga – vienoje galėjai rasti kelis tikrai vertingus daiktus, kitoje daugiau smulkmenų, todėl žmonės patys sprendė, kiek jiems verta už tai mokėti“, – sako A. Brūzgė.
Brangiausiai aukcione parduotos trys pilnos dėžės naujos elektros instaliacijos įrangos – laidų, rozečių ir šviestuvų – už jas sumokėta 160 eurų. Tuo tarpu pilnos dėžės indų iškeliavo vos po 10 eurų, o dalis daiktų renginio pabaigoje buvo atiduota nemokamai.
Tikslas – suteikti daiktams antrą gyvenimą
Aukcione buvo pasiūlyti ir trys neatsiimti sandėliukai su visu juose likusiu turtu. Pradinės jų kainos svyravo nuo 50 iki 170 eurų, o pirkėjai prieš siūlydami kainą galėjo matyti tik dalį viduje esančių daiktų.
Per pirmąjį aukcioną iš viso surinkta daugiau kaip 800 eurų, nors parduotų daiktų vertė, organizatorių vertinimu, viršijo 2 tūkst. Eurų ar net daugiau. Tačiau, anot A. Brūzgės, pagrindinis renginio tikslas nebuvo finansinė nauda.
„Šio aukciono tikslas nebuvo uždirbti. Svarbiausia buvo atlaisvinti neatsiimtus sandėliukus ir pasirūpinti, kad juose likę daiktai rastų naujus šeimininkus. Jei jie gavo antrą gyvenimą, vadinasi, savo tikslą pasiekėme“, – sako A. Brūzgė.
Po sėkmingo pirmojo renginio bendrovė planuoja „Sandėliukų karus“ organizuoti ir ateityje.
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