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FIXUS Mobilis kviečia pasimatyti tradicinėje Senųjų Trakų vasaros šventėje

2026-07-092026-07-08
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FIXUS Mobilis kviečia pasimatyti tradicinėje Senųjų Trakų vasaros šventėje

Akvilė Jagminaitė-Markevičienė, Kultūros projektų valdymo skyriaus vadovė, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija

2026 m. liepos 12 d. nuo 16.00 val. kviečiame užsukti į FIXUS Mobilis palapinę Senųjų Trakų vasaros šventėje (Senųjų Trakų parkelis, Jaunystės g.)!

Esate kultūros paveldo objekto, istorinio statinio savininkas ar ketinate tokiu tapti? O gal tiesiog domitės istorinių pastatų priežiūra? Norėtumėte gauti specialistų patarimų kaip prižiūrėti senus pastatus, užkirsti kelią pažeidimų atsiradimui, o jiems jau esant  laiku pastebėti ir tinkamai sutvarkyti? O gal Jums įdomu pamatyti FIXUS Mobilis autobusiuką – mobiliąsias dirbtuvės, kuriomis lankome kultūros paveldo objektus visoje Lietuvoje?

Tuomet užsukite į FIXUS Mobilis palapinę ir mes papasakosime, kas yra FIXUS Mobilis ir kokią nemokamą pagalbą galime suteikti kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams; sužinosite, kaip laiku atliekama pastatų prevencinė priežiūra padeda išvengti brangių remontų; galėsite pasikonsultuoti su specialistais apie istorinių namų ir kultūros paveldo objektų priežiūrą bei tvarkymą; apsilankysite FIXUS Mobilis autobusiuke – mobiliosiose dirbtuvėse.

Lauksime Jūsų tradicinėje Senųjų Trakų vasaros šventėje, 2026 m. liepos 12 d., sekmadienį, nuo 16 val. parkelyje, Jaunystės g.

Apie FIXUS Mobilis

Kultūros infrastruktūros centro Kultūros paveldo priežiūros ir konsultavimo grupė FIXUS Mobilis teikia prevencinės priežiūros konsultacijas ir praktinę pagalbą kultūros paveldo objektuose, rengia edukacinę medžiagą, video filmus, organizuoja konsultacijas ir praktinius mokymus, skirtus paveldo ir istorinių statinių savininkams, valdytojams, bendruomenėms ir visiems, besidomintiems kultūros paveldu, istorinių pastatų išsaugojimu, norintiems pagilinti savo žinias ir praktinius įgūdžius.

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