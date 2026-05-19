Minimos pasieniečio Gintaro Žagunio 35-osios žūties metinės

Minint pirmojo po Nepriklausomybės atkūrimo tarnyboje nužudyto Lietuvos pasieniečio Gintaro Žagunio 34-iąsias mirties metines, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pagerbė šio pasieniečio atminimą jo žūties vietoje Krakūnuose. G. Žagunio atminimas tradiciškai paminėtas ir prie jo kapo Vilniaus Antakalnio kapinėse.
„Šiandien prisimename pirmąjį nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos pasienietį, žuvusį tarnybos metu – Gintarą Žagunį. Pasieniečiai yra priešakinė valstybės gynimo linija – tai žmonės, kurie saugo mūsų valstybės sieną. Per Nepriklausomybės metus pasieniečiai įveikė daugybę iššūkių ir visuomet liko ištikimi pamatinėms vertybėms bei priesaikai“, – sakė ministras V. Kondratovičius.
Pagerbdama G. Žagunio atminimą, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) Šalčininkų rajone, Poškonių kaime esančiai užkardai suteikė jo vardą. Vėliau, 2022 m., užkarda perkelta į rekonstruotą modernų pastatą Dieveniškių miestelyje, kartu perkeliant ir atminimo lentą. 2004 m. Krakūnuose, žūties vietoje, buvo atidengtas granitinis paminklas – beveik penkių metrų aukščio skulptūra, simbolizuojanti Lietuvos pasienį ir išėjusį žmogų.
„Gintaro Žagunio auka mums primena, kad valstybės laisvė ir nepriklausomybė reikalauja ne tik nuolatinio budrumo, bet ir pasirengimo ją ginti kiekvieną akimirką. Būti pasieniečiu – tai ne tik tarnyba nustatytomis valandomis, bet ir nuolatinė pareiga stovėti valstybės sargyboje“, – sakė ministras V. Kondratovičius.
2022 m. VSAT įsigijo naują modernų patrulinį laivą, kurio pagrindinė paskirtis – valstybės sienos apsauga teritorinėje jūroje bei Kuršių mariose. Puoselėjant istorinę atmintį ir VSAT tradicijas laivui buvo suteiktas Gintaro Žagunio vardas.
G. Žagunis tarnybą pradėjo 1990 m. lapkričio 11 d. ir pusmetį iki žūties budėjo Krakūnų pasienio poste. Tragišką 1991 m. gegužės 19-osios naktį, vos mėnesiui likus iki jo 34-ojo gimtadienio, pasieniečio gyvybę nutraukė iš Baltarusijos atvykę Lietuvos nepriklausomybės priešininkai.
Už nuopelnus tėvynei G. Žagunis po mirties apdovanotas Pirmojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu, Šaulių Žvaigždės ordinu, Sausio 13-osios atminimo bei Kariuomenės savanorių kūrėjų medaliais, o taip pat VSAT atminimo ženklais „Valstybės sienos apsaugai 85“ ir „Valstybės sienos apsaugai 90“.
