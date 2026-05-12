Vilniuje, Santariškių žiedinėje sankryžoje prie Santaros klinikų, oficialiai atidaryta sraigtasparnių nusileidimo aikštelė, skirta donorų organų, pacientų ir skubios medicininės pagalbos logistikai. Šis projektas sustiprins šalies pasirengimą ekstremalioms situacijoms bei užtikrins glaudesnę civilinės ir karinės medicinos integraciją.
Atidarymo metu aikštelėje nusileido Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų sraigtasparnis, atlikęs bandomąjį tūpimą ir pademonstravęs, kaip praktikoje vyktų donorų organų transportavimo operacijos bei reagavimas ekstremalių situacijų metu. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnių įgulos nuolat budi ir yra pasirengusios bet kuriuo metu reaguoti į nelaimes, vykdyti žmonių paieškos bei gelbėjimo operacijas, pergabenti donorų organus ir atlikti kitas taikos meto užduotis.
„Ši aikštelė yra svarbi miesto infrastruktūros dalis, kuri tiek stiprina Vilniaus pasirengimą veikti ekstremalių situacijų atvejais, tiek ir yra skirta medicininės pagalbos logistikai. Iki šiol Vilniuje nebuvo nė vienos specialiai tokiems poreikiams pritaikytos aikštelės prie universiteto ligoninės. Ji leis greičiau reaguoti ir taip prisidės prie vilniečių saugumo“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Projekto vertė – 1,26 mln. Eur, jis įgyvendintas vos per 9 mėnesius. Projekto įgyvendinimu rūpinosi miesto tvarkymo bendrovė „Grinda“.
Sudėtingoje miesto aplinkoje integruotoje aikštelėje įrengti atskiri įvažiavimo ir išvažiavimo keliai greitosios medicinos pagalbos automobiliams – taip sudarytos sąlygos greitam ir sklandžiam paciento ar organų perdavimui. Aikštelė paženklinta pagal tarptautinius aviacijos reikalavimus, kad būtų aiškiai atpažįstama pilotams, o įrengtas specialus apšvietimas užtikrina gerą matomumą net sudėtingomis oro sąlygomis.
Naujai įrengta nusileidimo aikštelė ypatingai svarbi organų donorystei ir transplantacijoms. Organų transportavimo laikas dažnai tampa kritiniu veiksniu: pavyzdžiui, širdis turi būti persodinta per 4–6 valandas, todėl kiekviena sutaupyta minutė gali lemti transplantacijos sėkmę ir žmogaus gyvybę.
Sveikatos apsaugos ministrė dr. Marija Jakubauskienė pabrėžia, kad naujoji infrastruktūra iš esmės keičia pagalbos logistiką ir stiprina sveikatos sistemos pasirengimą krizėms. „Šis projektas – tai kur kas daugiau nei tik sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Tai yra geresnis paslaugų pasiekiamumas ir garantija, kad gyvybiškai svarbi pagalba bus suteikta laiku, nepaisant įvairiausių aplinkybių. Ši infrastruktūra tampa esmine grandimi, leidžiančia realizuoti glaudų institucijų bendradarbiavimą, kuris užtikrina ir sveikatos sistemos pasirengimą“, – sako sveikatos apsaugos ministrė.
Naujoji aikštelė leis užtikrinti greitesnę medicininę evakuaciją, operatyvesnį sunkių pacientų ir sužeistųjų transportavimą bei sudarys geresnes sąlygas bendroms civilinės ir karinės medicinos pratyboms.
„Santaros klinikos yra strateginė valstybės gydymo įstaiga, todėl mūsų atsakomybė – būti pasirengusiems veikti ne tik įprastomis sąlygomis, bet ir tada, kai sistemai tenka didžiausi išbandymai. Medicinoje kartais gyvybę lemia ne valandos, o minutės. Tokiose situacijose infrastruktūra tampa gydymo dalimi. Iki šiol sraigtasparniai daugiausia buvo naudojami donorų organų transportavimui, tačiau šiandien turime galvoti plačiau – apie ligoninės, miesto ir visos sveikatos sistemos pasirengimą veikti įvairiais scenarijais bei užtikrinti nenutrūkstamą pagalbą pacientams “, – teigia Santaros klinikų generalinis direktorius prof. Tomas Jovaiša.
„Tai – vienas įdomiausių miesto mūsų įgyvendintų infrastruktūros projektų, kurio metu pavyko suderinti skirtingus aikštelės šeimininkų ir naudotojų poreikius“, – sako bendrovės „Grinda“ direktorius Jonas Davidavičius.
Didelės skubos skrydžiai dažniausiai vykdomi iškart atsiradus poreikiui, todėl dalis jų vyksta ne tik dienos, bet ir nakties metu. Iki šiol sraigtasparniai itin skubiais atvejais leisdavosi Santariškių gatvės žiedinėje sankryžoje, kurios infrastruktūra nebuvo pritaikyta saugiems tokio pobūdžio nusileidimams.
Aikštelės apšvietimas įsijungia automatiškai, kai nusileidimo ar pakilimo metu aplink esančiose gatvėse aktyvuojama speciali šviesoforų sistema, leidžianti laikinai sureguliuoti eismą ir užtikrinti, kad arti aikštelės nebūtų judančio transporto. Transportui nenaudojami žiedinės sankryžos plotai sutvarkyti ir apželdinti, kad darniai įsilietų į miesto aplinką.
ELTA/A. Ufarto ir VMSA/S. Žiūros nuotr.
Vilniaus savivaldybės ir SAM informacija
Palikite komentarą