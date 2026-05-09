Rūdiškėse – folkloro ansamblio „Diemedis“ 30-mečio šventė „Dainos gija po diemedžio laja“

2026-05-092026-05-08
0
 
Gegužės 16 d. 14 val. Rūdiškių kultūros centre vyks folkloro ansamblio „Diemedis“ 30-mečio jubiliejinė šventė „Dainos gija – po diemedžio laja“. Šis renginys suburs ne tik ilgamečius ansamblio bičiulius ir bendruomenės narius, bet ir visus tradicijų bei lietuvių liaudies dainų mylėtojus.

Per tris dešimtmečius „Diemedis“ tapo svarbia Rūdiškių kultūrinio gyvenimo dalimi – ansamblis puoselėja lietuvių liaudies dainas, saugo tradicijas ir kuria bendrystės tiltus, jungiančius skirtingas kartas. Jubiliejinė šventė – tai ne tik gražaus jubiliejaus paminėjimas, bet ir simbolinis susitikimas po „vienu diemedžiu“, kur susipina liaudies išmintis, prisiminimai ir šiandienos bendruomenės gyvenimas.

Renginio metu pasirodys folkloro ansambliai ir kapelos iš įvairių Lietuvos vietų: jubiliejų švenčiantis Rūdiškių kultūros centro folkloro ansamblis „Diemedis“ (vad. Dalė Žalpienė), Alytaus kultūros centro Butrimonių skyriaus Eičiūnų folkloro ansamblis „Žolynai“ (vad. Milda Stanevičienė), Trakų kultūros ir meno centro folkloro ansamblis „Radasta“ (vad. Rasa Zakarė ir Marytė Morkūnienė), Trakų kultūros ir meno centro Tiltų kapelija (vad. Vaiva Neteckienė) bei Pivašiūnų kaimo kapela. Šventę ves Giedrius Leškevičius.

Kviečiame visus prisijungti prie šio jaukaus ir prasmingo renginio, kuriame skambės dainos, bus perduodamos tradicijos ir kuriami nauji, dar vieno dešimtmečio prisiminimai.

Rūdiškių kultūros centro inform.

