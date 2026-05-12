Eismo ribojimai „Trakų vasara 2026“ metu

Vasaros sostinėje stabdom ne vasarą, o eismą. Šventės „Trakų vasara 2026“ metu miestas trumpam taps tikra vasaros sostine – su eisena, koncertais ir tūkstančiais žmonių miesto gatvėse. Todėl š. m. gegužės 29–30 d. dalyje Trakų bus ribojamas eismas.
Gegužės 29 d. (penktadienį) eismas bus ribojamas:
- nuo 10.00 iki 18.00 val. Trakuose, nuo Karaimų ir Žaliosios gatvių sankryžos iki Trakų g. 2C.
Eismo ribojimų gegužės 29 d. schema (PDF).
Gegužės 30 d. (šeštadienį) eismas bus ribojamas:
- nuo 9.00 iki 14.00 val. Trakuose, nuo Vytauto g. 90 iki Vytauto g. 4;
- nuo 9.00 iki 24.00 val. Trakuose, Trakų gatvėje nuo kavinės „Salos“ iki Karaimų ir Žaliosios gatvių sankryžos;
- nuo 9.00 iki 24.00 val. Trakuose, nuo Vytauto g. 4 iki Karaimų ir Žaliosios gatvių sankryžos;
- nuo 9.00 iki 24.00 val. Trakuose, Trakų gatvėje (nuo sankryžos su R. Lanko gatve link Vytauto gatvės), vienpusis eismas.
Eismo ribojimų gegužės 30 d. schema (PDF).
Kviečiame kelionę planuoti iš anksto, atvykti anksčiau, važiuoti viešuoju transportu, o jei galite, rinktis pasivaikščiojimą. Nes vasaros sostinės salose geriausi maršrutai dažniausiai prasideda pėsčiomis.
Dėkojame už supratingumą ir laukiame Jūsų Trakuose!
Jei vasarai reikia sostinės – kodėl ji turėtų būti ne Trakuose?
Trakų rajono savivaldybės informacija
Palikite komentarą