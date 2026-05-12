Įgyvendinamas projektas „Istorija ir kultūra – prieinamumas be sienų“

Bendradarbiaujant Trakų rajono ir Gižycko savivaldybėms praėjusiais metais pradėtas įgyvendinti tarptautinis projektas „Istorija ir kultūra – prieinamumas be sienų“ (angl. History and Culture – Accessibility Without Boundaries), pereina į etapą, kai jau galima išvysti realius pokyčius. Pradėta viena iš svarbiausių Trakų rajone numatytų projekto veiklų – kelio į Užutrakio dvarą rekonstravimo darbai.
Š. m. kovo mėnesį pradėtus kelio statybos darbus vykdo rangovas AB „Kauno tiltai“, planuojama, kad jie bus užbaigti dar šiemet – 2026 m. rugsėjį. Įgyvendinus šią projekto veiklą bus rekonstruotas 0,98 km ilgio kelias, vedantis į Užutrakio dvarą – vieną svarbiausių Trakų rajono kultūros paveldo objektų. Atnaujinta infrastruktūra reikšmingai prisidės siekiant pagerinti susisiekimą ir sukurti patogesnes sąlygas lankytojams, ypač žmonėms su negalia, pažinti paveldo objektą. Savo ruožtu Gižycke (Lenkija) bus atnaujintas ir pritaikytas lankyti Boyen tvirtovės Artilerijos dirbtuvės ir įsigyta reikiama įranga.
Projektas gimė reaguojant į aktualius demografinius pokyčius – visuomenės senėjimą ir didėjantį negalią turinčių asmenų skaičių. Trakų ir Gižycko regionai, turintys gausų kultūros, istorijos ir gamtos paveldą, siekia užtikrinti, kad šios vertybės būtų pasiekiamos visiems be išimties, nepriklausomai nuo jų fizinių galimybių ar amžiaus. Projekto pagrindinis tikslas – plėtoti tvarųjį turizmą kultūros ir istorijos paveldo srityje, pritaikytą asmenims su negalia ir socialiai pažeidžiamoms grupėms, taip pat pagerinti turizmo paslaugų prieinamumą ir viešinimo kokybę, prisidedant prie bendruomenės gerovės, ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir istorijos bei kultūros pažinimo. Pašalinus fizinius, informacinius ir socialinius barjerus, kultūros ir gamtos paveldo teritorijos taps atviresnės, o jų lankymas – patogesnis ir saugesnis visiems, bus sustiprinti bendruomenės ryšiai ir užtikrintos lygios galimybės.
Numatyta, kad 2025 m. birželį–2027 m. gegužę įgyvendinamo projekto metu bus parengta galimybių studija apie turizmo vietų pritaikymą socialiai pažeidžiamoms grupėms, įrengtos informacinės lentos su informacija, pritaikyta žmonėms su specialiais poreikiais, taip pat suplanuoti tarptautiniai renginiai. Projekto bendras biudžetas siekia 1 988 761,24 Eur, Trakų rajono savivaldybei tenkanti investicijų dalis – 1 460 371,24 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 1 168 296,99 Eur, o 292 074,25 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.
Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2027 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo INTERREG VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, jį iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.
Trakų rajono savivaldybės informacija
