Maištaujantis jaunimas sovietų Lietuvoje

2026-05-162026-05-12
Pasakojimą perengė Povilas Girdenis, Lietuvos ypatingasis archyvas

Jaunimo maištavimas prieš visuomenėje nusistovėjusias normas neaplenkė nuo laisvo Vakarų pasaulio „geležine uždanga“ atsitvėrusios Sovietų Sąjungos. Nors komunistų partijos ideologai įnirtingai kovojo už jaunimo komunistinę moralę, priverstinai bruko sovietinį patriotizmą, diegė „moralinį komunizmo statytojo kodeksą“, tačiau laisvės troškimas, nepasitenkinimas galiojančiomis taisyklėmis, siekimas būti kitokiu ir išsiskirti iš minios, vertė jaunimą ieškoti kitokių reiškimosi būdų, burtis į įvairias grupes.

Deja, totalitarinėje santvarkoje, bet kuris laisviau gyventi pabandęs jaunuolis automatiškai tapdavo sovietų sistemos ir valstybės priešu. Dėl Sovietų Sąjungoje egzistavusių gausybės suvaržymų ir ribojimų, už „geležinės uždangos“ atsiradę maištaujančio jaunimo judėjimai buvo kitokie, turėjo išskirtinių savybių nei Vakaruose egzistavę šių judėjimų analogai.

Stiliagos, hipiai, pankai savo išvaizda skaidrino niūrias sovietų Lietuvos miestų gatves, stebino praeivius ir buvo nemenkas „galvos skausmas“ visuomenę akylai stebėjusiems sovietų saugumo darbuotojams. „Ideologiškai kenksmingi“ jaunuoliai už „netvarkingą“ išvaizdą, žavėjimąsi gyvenimu Vakaruose, vakarietiškos muzikos grojimą ir klausymąsi buvo persekiojami, verčiami dalyvauti profilaktinio pobūdžio pokalbiuose su kagėbistais, kai kurie net patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Maištaujantys jaunieji komunistinės moralės normų ignoruotajai, ilgaplaukiai rokenrolo vėjavaikiai, naivūs padaužos pankai įnešė savo indelį į lietuvių pasipriešinimą sovietiniam režimui, aktyviai dalyvavo Sąjūdžio mitinguose.

Lietuvos ypatingajame archyve saugoma nemažai Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) dokumentų apie neformalaus jaunimo atstovų  sekimą ir persekiojimą. Itin įdomios išlikusios neformalaus jaunimo nuotraukos, kurios kagėbistų buvo atimtos iš sulaikytų jaunuolių arba slapta darytos gatvėse civiliais drabužiais apsirengusių KGB darbuotojų.

Dalis šių dokumentų ir nuotraukų pristatoma Lietuvos ypatingojo archyvo pasakojime apie 1960–1990 m. egzistavusias jaunimo subkultūras, kuri paskaityti ir pažiūrėti iliustracijas galima Lietuvos archyvų virtualių parodų svetainėje: https://bit.ly/41x0AdD .

Lietuvos ypatingojo archyvo informacija

