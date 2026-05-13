Greita šypsena Turkijoje – kodėl gali tekti mokėti du kartus?

Greitai, pigiai ir su „holivudine“ šypsena vos per savaitę – tokie pažadai vilioja lietuvius rinktis odontologijos paslaugas užsienyje, ypač Turkijoje, kur gydymas dažnai pateikiamas kaip patrauklus „viskas įskaičiuota“ atostogų paketas. Vis dėlto specialistai atkreipia dėmesį, kad prieš priimant sprendimą svarbu įvertinti ne tik kainą ar estetinį rezultatą, bet ir gydymo eigą, tęstinumą bei ilgalaikę priežiūrą.
Pasak draudimo bendrovės BTA Žalų departamento direktorės Karolinos Emanuelės Karpovos, ypač išryškėja viena tendencija – praėjus kuriam laikui, pacientai gydymą tęsia jau Lietuvoje, dažnai pasitelkdami sveikatos draudimą.
„Pastaruoju metu vis dažniau matome atvejus, kai pacientai grįžta po gydymo užsienyje ir jiems prireikia sudėtingo bei ilgo taisomojo gydymo Lietuvoje. Tokios situacijos rodo, kad sprendimas rinktis pigesnes paslaugas ne visada pasiteisina“, – sako K. E. Karpova.
Jai pritaria ir „Meliva“ odontologijos klinikos gyd. periodontologas dr. Algirdas Puišys pridurdamas, kad praktikoje vis dažniau tenka taisyti netinkamai suplanuotą gydymą.
„Tai galima palyginti su namo remontu – vietoje to, kad būtų sutvarkytos konkrečios problemos, viskas nugriaunama iš esmės: pašalinami sveiki dantys, sumažinamas kaulas ir viskas pradedama iš naujo. Namo renovacijoje tai atrodo greičiau ir paprasčiau, bet kalbame ne apie daiktą, o apie žmogaus organizmą, todėl tokie sprendimai gali turėti ilgalaikių pasekmių“, – sako A. Puišys.
Svarbiausia – tinkamai suplanuotas gydymas
Pasak gyd. periodontologo, dažniausiai tenka susidurti su pacientais, kurie kreipiasi ne dėl komplikacijų, o iš esmės netinkamo gydymo ir jo pasekmių.
„Gydymas visada turi tam tikrą komplikacijų procentą, tai yra normalu, tačiau šiuo atveju kalbame ne apie tai – dažnai nesilaikoma pačių gydymo principų. Dėmesys skiriamas estetiniam rezultatui, bet ignoruojama medicininė pusė. Svarbu pabrėžti, kad Turkijoje yra ir labai aukšto lygio specialistų, tačiau jų paslaugos kainuoja panašiai kaip Lietuvoje, todėl pigesni pasiūlymai dažniausiai reiškia kompromisus gydymo kokybės sąskaita“, – tvirtina A. Puišys.
Anot jo, kokybiškas dantų gydymas vyksta etapais: pirmiausia pašalinamos infekcijos, gydomi dantys ir dantenos, tuomet atkuriama struktūra, o tik galiausiai pereinama prie protezavimo. Tuo tarpu dalyje užsienio klinikų šie etapai sutrumpinami arba visai praleidžiami.
„Matome atvejų, kai implantai dedami dar esant infekcijai, arba apskritai šalinami net sveiki dantys vien tam, kad būtų galima greitai sukurti estetinį rezultatą. Tai – trumpalaikis sprendimas, kuris po kelerių metų sukelia rimtų problemų“, – sako A. Puišys.
Pakartotinio gydymo gali prireikti ne iškart
Kai kuriais atvejais, defektai išryškėja ne iškart – kelerius metus pasidžiaugus tobula šypsena, pradeda kamuoti sveikatos problemos.
„Praėjus keleriems metams atsiranda uždegimai, kaulo nykimas, implantų problemos. Turėjome atvejį, kai po gydymo užsienyje pacientui teko pašalinti visus implantus, nes aplink juos buvo išsivystęs uždegimas. Vėliau sekė kelios operacijos – kaulo atkūrimas, naujų implantų įsriegimas, dantenų gydymas ir tik tada pakartotinis protezavimas. Jei pradinis gydymas kainavo apie 4 tūkst. eurų, galutinė suma Lietuvoje viršijo 30 tūkst. eurų“, – pasakoja A. Puišys.
Jis priduria, kad kai kuriais atvejais gydymas tampa itin sudėtingas: „Po kelerių metų tampa sudėtinga net nustatyti, kokie implantai buvo naudoti – nėra nei atstovų, nei detalių, nei galimybių juos tinkamai prižiūrėti ar pakeisti. Kartais paaiškėja, kad gamintojas nebeegzistuoja, todėl tolimesnis gydymas tampa gerokai sudėtingesnis.“
Sprendimai šiandien lemia sklandų gydymą ateityje
BTA draudimo Žalų departamento direktorė pastebi, kad tokiose situacijose dažnai išryškėja ne tik gydymo, bet ir sprendimų priėmimo spragos.
„Matome, kad dalis pacientų sprendimą priima įvertinę tik kainą ar vizualinį rezultatą, tačiau ne visada pasidomi, kas įeina į gydymo planą, kokie etapai numatyti ir kaip bus užtikrinamas tęstinumas. Būtent šie aspektai vėliau lemia, ar gydymas bus sklandus, ar pareikalaus papildomų sprendimų“, – pažymi K. E. Karpova.
A. Puišys atkreipia dėmesį, kad svarbiausia suprasti patį gydymo principą, o ne skirti dėmesį galutiniam rezultatui.
„Burnos gydymas nėra vienkartinė procedūra – tai nuoseklus procesas, kuris prasideda nuo infekcijų pašalinimo ir tik tada pereina prie atkūrimo bei estetikos. Jei šie etapai praleidžiami, problemos neišnyksta – jos tiesiog atidedamos ir vėliau sugrįžta sudėtingesne forma“, – teigia A. Puišys.
