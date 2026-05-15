Muzikos garsų pakerėta

Parengė „Trakų žemės” žurnalistė Gražina Karpovičienė
Kiekviena diena prasideda ir baigiasi su muzika. Kiekviena diena kupina muzikos garsų. Taip kasdien gyvena Mantė Puišytė – jaunoji Trakų krašto vokalistė, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos vienuoliktokė. Jos muzikos kelionė prasidėjo dar vaikų darželyje, kai artistiškumą ir gražų balsą pastebėjo muzikos vadovė. Bebūdama pradinukė Trakų meno mokykloje pradėjo mokytis saksofono specialybės, ir, nors specialybės dalykus jau baigė, tačiau iš meilės muzikai ir saksofonui nuolat dalyvauja Lietuvos bei tarptautiniuose saksofonistų konkursuose, vis dar varsto meno mokyklos duris ir groja saksofonu Trakų fanfariniame orkestre. Tą daro kaip ir daugelis kitų absolventų – ši mokykla dėl savo auros, joje dėstančių nuostabių pedagogų kaip magnetas – traukia ir nepaleidžia.
Tačiau saksofonas – ne vienintelė jos meilė. Prieš porą metų Mantė vėl atrado dainavimo džiaugsmą ir sudalyvavo projekte „Lietuvos talentai“. Baimės ir jaudulio buvo labai daug, tačiau noras dainuoti ir išbandyti jėgas buvo daug didesnis. Ir nors pasirodė tik viename televizinio projekto etape, ji pajuto, kokia stipri yra scenos trauka, kaip gera joje būti. Dalyvavimas šiame projekte išmokė nenuleisti rankų, kartu tai buvo didelis motyvas toliau tobulėti ir siekti daugiau.
Tą Mantė dabar ir daro – daug mokosi, praktikuojasi, vis dažniau dainuoja ne tik mokyklos, bet ir kituose renginiuose, ir ne tik Trakų rajone. Kiekvienam pasirodymui atsakingai ruošiasi, kaskart mokosi naujų dainų, tobulina vokalą, ieško būdų, kaip dainoje sudėtą emociją perteikti žiūrovams ir klausytojams.
Mantė ne tik turi puikius vokalo duomenis, bet geba išjausti, išgyventi dainuojamus kūrinius – ne vienas, pasiklausęs jos atliekamų kūrinių, susijaudina ar nubraukia ašarą. „Jurgos arija“ iš „Baltaragio malūno“, Jurgos Šeduikytės daina „Nebijok“, lietuvių liaudies daina „Tai gražiai gieda lakštingalėlė“ – vieni iš jautriausių kūrinių. Mantės atliekamų dainų bagažas vis auga – jame kūriniai iš Vytauto Kernagio, Adele, ABBA, Beyonce, Michael Buble, Monikos Pundziūtės repertuaro. Bet labiausiai Mantei patinka jauna lietuvių atlikėja Paulina Paukštaitytė, karjerą pradėjusi projekte „Lietuvos balsas“, kurios net šešias dainas Mantė yra parengusi ir dainuoja. Jeigu tik randa progą, jaunoji vokalistė lankosi ne tik populiariosios muzikos koncertuose, tačiau susipažįsta ir su klasikine bei su liaudies muzika.
Šiemet drauge su TVDG vokalo studijos nariais Mantė dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse „Dainų dainelė“ . Mergina buvo geriausia savo kategorijoje ne tik Trakų rajone, bet ir regiono atrankoje – surinko didžiausią balų skaičių ir pasirodė televizijos etape. Stebina ne tik tai, kaip gražiai ir jautriai Mantė atlieka kūrinius, bet ir tai, kaip ji sugeba suvaldyti jaudulį, kaip koncentruojasi. Scena reikalauja susikaupti, nesiblaškyti, susitelkti, nusiraminti.
Mantei muzikiniame kelyje padėjo ir padeda muzikos mokytojai – Mantas Jankavičius, Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė, Nojus Jurkus, Rasa Kanišauskaitė, Elžbieta Ščiglo, o šiuo metu Mantę moko ir įvairiems projektams ruošia TVDG muzikos mokytojas, edukologijos mokslų krypties doktorantas, pedagogas Klaidas Kajus Kauneckas.
Šie metai Mantei labai intensyvūs – nuolatinis kantrus darbas orkestre, renginiai, koncertai, naujų kūrinių mokymasis, o juk ji – vienuoliktokė. Jau prasidėjo brandos egzaminai, kuriems taip pat reikia atsakingai pasiruošti. Juk jų rezultatai dažnai nulemia tolimesnį jauno žmogaus kelią, o Mantė labai norėtų studijuoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tik jei nepavyktų čia įstoti – vokalo ar vis tiek su muzika susijusiose studijose. Todėl palinkėkime sėkmės Trakų krašto lakštingala vadinamai mergaitei visuose atradimuose ir muzikos keliuose. Tegul ji ir toliau garsina Trakų vardą įvairiuose projektuose ir konkursuose.
Artimiausias koncertas, kuriame pamatysite Mantę – Trakų miesto šventėje „Trakų vasara“, kurios atidarymo koncertas įvyks gegužės 30 dieną, šeštadienį, Trakų pusiasalio pilyje.
