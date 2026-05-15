Saugumas prasideda nuo mūsų – edukacinis susitikimas Mažųjų Lygainių bibliotekoje

Edvard Mackevič, bibliotekininkas
Šv. Florijono – ugniagesių globėjo – dienos proga gegužės 8-ąją Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos Mažųjų Lygainių struktūriniame padalinyje surengtas edukacinis susitikimas „Gyvenkime saugiai!“. Renginį organizavo biblioteka kartu su Pagirių seniūnija.
Į renginį atvyko ir svečiai iš Trakų rajono – Zinkiškės kaimo gyventojai bei Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šventininkų struktūrinio padalinio bibliotekininkė Kristina Razvadauskienė, prisidėjusi prie susitikimo organizavimo. Taip pat dalyvavo Pagirių seniūnijos atstovės – vyresniosios specialistės Justina Boguševičienė ir Viktorija Pogolska.
Nors Pagirių seniūnijos seniūnė Agata Toločko renginyje dalyvauti negalėjo, ji aktyviai prisidėjo prie jo organizavimo ir palaikė šią iniciatyvą.
Vilniaus rajono savivaldybės administracija aktyviai bendradarbiauja su už gyventojų saugumą atsakingomis institucijomis – Vilniaus priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, policija ir pasienio apsaugos tarnyba. Toks bendradarbiavimas leidžia organizuoti edukacinius susitikimus, kurie didina visuomenės informuotumą ir skatina atsakingą elgesį.
Susitikime dalyvavo Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnės Svetlana Babickienė ir Anželika Rakauskienė. Jos gyventojams pateikė vertingos informacijos apie priešgaisrinę saugą, kasdienes atsargumo priemones bei elgesį ekstremalių situacijų metu. Pareigūnės pasakojo, kaip reaguoti kilus gaisrui, kaip išvengti pavojingų situacijų namuose ir ūkyje, aptarė dažniausias gaisrų priežastis – neatsargų rūkymą, netvarkingus elektros prietaisus, seną elektros instaliaciją, nevalytus kaminus ir žolės deginimą.
Didelis dėmesys skirtas dūmų detektorių svarbai gyventojų saugumui. Pareigūnės paaiškino, kur juos reikėtų įrengti ir kaip tinkamai naudoti. Taip pat informuota, kad ateityje, vykdant prevencines priemones, kaimo gyventojai galės gauti nemokamus dūmų detektorius.
Svarbi susitikimo tema buvo saugus ugnies naudojimas privačiose valdose. Dalyviams priminta, kad kepsninės ar laužavietės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 6 metrai nuo pastatų ir degių medžiagų. Taip pat aptarti griežti augalinių atliekų deginimo reikalavimai. Pabrėžta, kad Lietuvoje šakų ir kitų augalinių atliekų deginimas leidžiamas tik išimtiniais atvejais, kai jų negalima kompostuoti ar kitaip pašalinti, laikantis visų saugos reikalavimų. Laužai turi būti nuolat prižiūrimi, įrengiami ne arčiau kaip 30 metrų nuo pastatų ir visiškai užgesinami pasibaigus deginimui. Draudžiama deginti augalines atliekas šalia miškų, durpynų bei miestuose. Už taisyklių nesilaikymą gali būti skiriamos baudos.
Naudingos informacijos apie saugų elektros naudojimą pateikė ir Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos darbuotojas Vitold Michalkevič.
Susitikimo metu taip pat pristatyta gaisrų statistika bei planuojami priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo sistemos pokyčiai Lietuvoje, kurie turėtų įsigalioti nuo 2027 m. sausio 1 d. Reformomis siekiama stiprinti prevenciją ir didinti paslaugų efektyvumą.
Renginio pabaigoje Justina Boguševičienė, Vitold Michalkevič ir Edvard Mackevič išreiškė padėką ir linkėjimus priešgaisrinės tarnybos darbuotojams, dėkodami už atsakingą tarnybą, rūpestį gyventojų saugumu ir vertingus patarimus, suteiktus susitikimo metu. Kadangi renginys vyko Stanislavos vardo dieną, dalyviai gimtadienio senjorai perdavė šilčiausius linkėjimus. Susitikimas vyko šiltoje ir nuoširdžioje atmosferoje, o po oficialios dalies pokalbis tęsėsi prie arbatos ir sumuštinių.
Organizatoriai įsitikinę, kad dirbdami kartu galime sukurti sąmoningesnę, atsakingesnę ir saugesnę bendruomenę. Saugumas pirmiausia priklauso nuo mūsų apdairumo, žinių ir kasdienių įpročių.
