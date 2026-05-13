Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongresas Vilniuje: Lietuva ruošiasi istoriniam įvykiui

Iki 6-ojo Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso liko vos 25 dienos. Kongresą organizuoja Vatikano Evangelizacijos dikasterija kartu su Vilniaus arkivyskupija.
Birželio 7–12 dienomis Vilnius taps pasaulio gailestingumo sostine – į miestą suplūs tūkstančiai piligrimų, dvasininkų, evangelizatorių, bendruomenių lyderių ir tikinčiųjų iš įvairių pasaulio šalių. Organizatoriai neslepia: šiemet tai bus vienas svarbiausių krikščioniškojo pasaulio įvykių. Jau dabar užsiregistravo svečiai iš keturiasdešimties skirtingų pasaulio šalių.
Kongresui pasirinkta ypatinga vieta – Išganytojo kalva. XVIII–XIX a. pirmoje pusėje čia kūrėsi ir klestėjo net trys skirtingos vienuolinės bendruomenės – vizitietės, misionieriai ir šaritės. Gyvenimas čia tekėjo maldos, darbo ir gailestingumo darbų ritmu, ne tik kūrusiu išskirtinę vietos dvasią, bet ir palikusiu įspūdingus architektūros paminklus – Viešpaties Žengimo į dangų ir Švč. Jėzaus Širdies bažnyčias.
Dėl carinės ir sovietinės valdžių represijų visos šios bendruomenės buvo priverstos apleisti savo namus, išsisklaidė ir daugiau Lietuvoje nebeatsikūrė. Pastatai pritaikyti kitoms reikmėms, vėlyvojo baroko šedevras – vizitiečių ansamblis – sovietmečiu buvo paverstas kalėjimu. Net ir iškrausčius kalėjimo patalpas, teritorija daugiau nei dešimtmetį liko uždara, pavojinga. Dabar, po ilgos tylos, kongresas pirmą kartą plačiai atvers visuomenei sunkius vizitiečių ansamblio vartus.
Pasiruošimas vyksta milžinišku tempu. Darbininkai dirba net savaitgaliais, kad piligrimai jaustųsi saugiai ir būtų oriai priimti. Netrukus ant Išganytojo kalvos iškils didžiulė scena, LED ekranai, palapinių miestelis, televizijų studijos. Kongresą transliuoti planuoja viena didžiausių pasaulio katalikiškų televizijų – EWTN.
Į Vilnių iš įvairių pasaulio šalių atvyksta garsūs evangelizatoriai ir Bažnyčios lyderiai: Nicky Gumbel, James Mallon, John Pridmore ir daugelis kitų.
Ypatingų svečių laukiama ir iš Turino – į kongresą atvyks pernai šventuoju paskelbto Karolio Akučio šeimos nariai. Jie ne tik pristatys ypatingą parodą Bažnytinio paveldo muziejuje, bet ir skaitys pranešimą kongreso dalyviams.
Organizatoriai pabrėžia, kad kongresas neapsiribos vien pagrindine scena. Kiekvieną dieną įvairiose Vilniaus erdvėse vyks dešimtys atvirų susitikimų, liudijimų ir diskusijų aktualiausiomis šiandienos temomis: bus kalbama apie priklausomybes, skyrybas, onkologines ligas, nevaisingumą šeimose, artimųjų slaugą, vienatvę, psichologinius iššūkius ir vilties paieškas.
„Norime, kad žmonės čia rastų ne teoriją, o atsakymus į gyvenimo klausimus. Kartais vienas pokalbis tampa kelio į šviesą pradžia“, – sako organizatoriai.
Visi popietiniai susitikimai mieste bei vakaro koncertai bus atviri vilniečiams ir miesto svečiams nemokamai. O pagrindinėje programoje ant Išganytojo kalvos dalyvaus užsiregistravę ir dalyvio mokestį sumokėję piligrimai. Organizatoriai aiškina, kad šiems dalyviams bus suteikiamas maitinimas, piligrimo rinkinys, be to, iš toliau atvykę svečiai galės nemokamai apsistoti šeimose, kurios jau laukia piligrimų.
Vilniaus arkivyskupijos pranešimas
