Gegužės 23-ąją Vilniuje – Laimingo jaunimo diena: žygis, Laimės pieva ir nemokamas koncertas

Lietuvos jaunimas laikomas vienu laimingiausių pasaulyje, tačiau, anot tyrimų, net 93 proc. jų patiria emocinių sunkumų – tai realybė, kurią vis dar dažnai nutylime. Į „Jaunimo liniją“ kasmet kreipiasi apie 50 tūkst. jaunų žmonių ir šis skaičius nemažėja.
Būtent todėl, siekiant atkreipti dėmesį į jaunimo emocinę sveikatą, gegužės 23-ąją Vilniuje, prie Baltojo tilto, jau antrą kartą rengiama „Laimingo jaunimo diena“ – nemokamas emocinės sveikatos festivalis ir koncertas. Renginio lankytojų lauks atvira erdvė su kūrybinėmis dirbtuvėmis, aktyviomis veiklomis, žaidimais, pokalbiais, populiarių šalies atlikėjų koncertu: Pijus Opera, Monika Pundziūtė, „SHWR“, „Saulės kliošas“ ir kiti.
„Džiaugiamės, kad praėjusiais metais pradėtą „Laimingo jaunimo dienos“ iniciatyvą tęsiame ir šiemet. Prie jos jungiasi daugiau partnerių, plečiasi programa ir veiklos jaunimui. Jei norime emociškai atsparios ateities Lietuvos, rūpintis jaunimo emocine sveikata turime jau šiandien – kurti aplinką, kurioje jauni žmonės jaustųsi saugūs kalbėti, ieškoti pagalbos ir geriau pažinti save. Visi jausmai gyvenime yra normalūs ir reikalingi, o „Laimingo jaunimo diena“ primena, kad laimės jausmą galime kurti patys – per ryšį, bendrystę ir rūpestį savimi bei vieni kitais“, – sako „Jaunimo linijos“ vadovė Diana Bukantaitė.
Renginys, kuriame svarbiausia – būti drauge
Šių metų programa kvies bent vienai dienai stabtelėti ir patirti laimę. Dieną, nuo 14 val., kartu su „Walk15“ vyks žygis „Lengvu žingsniu su „Swedbank“, kviečiantis skirti laiko sau, savo savijautai ir buvimui kartu.
Nuo 16 val. prie Baltojo tilto įsikurs „Laimės pieva“ – atvira erdvė su kūrybinėmis dirbtuvėmis, aktyviomis veiklomis, žaidimais ir pokalbiais. Čia susijungs emocinės, fizinės ir finansinės sveikatos temos, o dalyviai galės ne tik išgirsti, bet ir patirti, kaip pasirūpinti geresne savijauta kasdien.
Iš renginio gyvai transliuos „Power Hit Radio“ komanda, klausytojams žadanti įkvepiančių interviu, žaidimų ir kitų pramogų.
Vakaro kulminacija taps gyvo garso koncertas su žinomais Lietuvos atlikėjais. Scenoje pasirodys Pijus Opera, grupė „Galera“, Monika Pundziūtė, grupės „SHWR“, „Saulės kliošas“, o renginį užbaigs slaptas vakaro svečias.
Renginį kuria „Jaunimo linija“ kartu su partneriais – „Swedbank“, Vilniaus miesto savivaldybe ir TV3 žiniasklaidos grupe. Kartu jie vienija jėgas stiprinti jaunimo emocinę sveikatą.
Realybė, apie kurią svarbu kalbėti
„Mums rūpi visuomenės emocinė sveikata, kuri kartu su fizine ir finansine sveikata yra neatsiejama žmogaus gerovės dalis, todėl siekiame gerinti emocinės pagalbos prieinamumą, padėti pritraukti daugiau savanorių į „Jaunimo liniją“ ir skleisti žinias, kurios padėtų ugdyti gebėjimus pasirūpinti savo emocine savijauta kasdien. Jaučiame prasmę prisidėti prie šios tradicijos, nes pernai, po pirmojo renginio išaugo, ir atsilieptų skambučių, ir savanorių skaičius“, – apie vaidmenį kartu kuriant „Laimingo jaunimo dieną“ teigia „Swedbank“ Lietuvoje socialinės atsakomybės ir rėmimų vadovas Ernestas Ramonas.
Jo teigimu, bankas palaiko ir aktyviai prisideda prie „Jaunimo linijos“ ilgalaikio tikslo užtikrinti, kad visi emocinės pagalbos skambučiai ar žinutės mobiliojoje programėlėje būtų atsakyti laiku.
Kitas renginio kūrėjas – Vilniaus miesto savivaldybė – akcentuoja miesto vaidmenį kuriant jaunam žmogui atvirą ir palaikančią aplinką.
„Jaunimo linija“ kasdien teikia emocinę pagalbą jauniems žmonėms, todėl prisidėjimas prie šio renginio reiškia prisidėjimą prie realios pagalbos. Tokia sinergija yra galimybė miestui ne tik vienytis su patyrusia, profesionalia organizacija, bet ir pasiekti daugiau jaunimo, ambicingiau didinti informuotumą apie Vilniuje teikiamas paslaugas jaunimui. Vilniuje gyvena ketvirtadalis visų Lietuvos vaikų – mūsų auditorija plati, jai pakviesti reikia partnerysčių ir tų, kuriais jie pasitiki.“, – teigia Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.
Kviečiame susitikti
Gegužės 23-ąją nuo 14 val. kviečiame visus – jaunus ir jaunatviškus – susitikti gyvai prie Baltojo tilto Vilniuje. Kartu kurkime dieną, kurioje jaunimo laimė tampa ne tik siekiamybe, bet ir realybe.
