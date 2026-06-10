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Vytautavoje vyks Šv. Antano titulo atlaidai

2026-06-102026-06-10
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Vytautavoje vyks Šv. Antano titulo atlaidai

2026 m. birželio 14 d. 13 val. Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, funduotoje Vasario 16-osios Akto signataro Donato Malinausko, vyks tradiciniai Šv. Antano titulo atlaidai.

Šv. Mišias aukos Lietuvos kariuomenės Alytaus įgulos kapelionato kapelionas kun. rel. m. mgr. Saulius Kristapavičius kartu su parapijos klebonu kun. Juozu Bakšiu.

Renginys kviečia tikinčiuosius, bendruomenės narius ir svečius drauge melstis.

Renginį organizuoja: Vytautavos Šv. Antano Paduviečio parapija

Draugai: Rūdiškių kultūros centras


Informaciniai rėmėjai: Trakų rajono laikraštis „Trakų žemė”, www.traku-zeme.lt  ir Lietuvos istorijos žurnalas „Voruta”, www.voruta.lt

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