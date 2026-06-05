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Kviečiame tėvelius kartu su vaikais užsukti į artimiausią bibliotekos padalinį ir išsirinkti patinkančią kuprinėlę

2026-06-052026-06-05
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 Skelbimai
Kviečiame tėvelius kartu su vaikais užsukti į artimiausią bibliotekos padalinį ir išsirinkti patinkančią kuprinėlę
Teminės kuprinėlės jau laukia mažųjų tyrinėtojų

 

Ar kada pagalvojote, kad visas pasaulis – nuo kosmoso platybių iki dinozaurų karalystės – gali tilpti į vieną spalvingą vaikui ant pečių uždedamą kuprinę? Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka pristato naujieną, kuri neabejotinai taps tėvų išsigelbėjimu ir vaikų džiaugsmu – temines edukacines kuprinėles.

Šiuolaikiniame skubančiame pasaulyje tėvai vis dažniau ieško prasmingų veiklų, kurios atitrauktų vaikus nuo ekranų ir suartintų šeimą. Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos komanda rado kūrybišką sprendimą: paruošė specialias kuprinėles, kurios yra kur kas daugiau nei tik krepšys daiktams susidėti. Tai – paruoštas „nuotykių rinkinys“, skirtas turiningam laisvalaikiui namuose ar gamtoje.

Kas slepiasi kuprinės viduje?

Kiekviena kuprinėlė yra dedikuota tam tikrai temai, todėl vaikas gali rinktis pagal tai, kas jam tuo metu įdomiausia – ar tai būtų herojų pasaulis, gamtos tyrinėjimas, ar kūrybinės dirbtuvės. Atvėrus kuprinę, šeimos ras:

  • Knygų, parinktų pagal pasirinktą temą;
  • Kūrybinių užduočių, kurios lavina vaizduotę ir smulkiąją motoriką;
  • Žaidimų, skirtų smagiam vakarui su tėvais ar draugais;
  • Idėjų bendram šeimos laikui, kurios padės lengviau suplanuoti savaitgalio veiklas.

Kur rasti šiuos rinkinius?

Ši paslauga yra prieinama plačiam skaitytojų ratui. Teminės kuprinėlės jau laukia mažųjų tyrinėtojų ne tik Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje (Birutės g. 44, Trakai), bet ir padaliniuose:

  • Lentvaryje (Klevų al. 20);
  • Rūdiškėse (Statybininkų g. 23);
  • Aukštadvaryje (Dariaus ir Girėno g. 6);
  • Rykantuose (Vilniaus g. 5);
  • Senuosiuose Trakuose (Trakų g. 48).
  • Paluknyje (Vilniaus g. 1);

 

Kviečiame tėvelius kartu su vaikais užsukti į artimiausią bibliotekos padalinį, išsirinkti patinkančią kuprinėlę ir parsinešti namo ne tik knygų, bet ir visą krepšį gerų emocijų bei naujų atradimų. Juk geriausi nuotykiai prasideda nuo vieno atidaryto užtrauktuko!

Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija

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