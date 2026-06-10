Bendrystės diena šeimoms Trakuose

Birželio 13 dieną Trakuose vyks nemokamas renginys šeimoms – „Bendrystės diena šeimoms“, kviečiantis tėvus, vaikus ir visus šeimos narius prasmingai bei smagiai praleisti laiką kartu. Renginys organizuojamas siekiant stiprinti šeimų tarpusavio ryšius, skatinti bendruomeniškumą ir suteikti galimybę šeimoms dalyvauti įvairiose edukacinėse bei pramoginėse veiklose.
Nuo 10.00 iki 14.00 val. Trakų kultūros ir meno centro aikštelėje (Vytauto g. 69) lankytojų lauks gausybė veiklų, skirtų įvairaus amžiaus vaikams ir jų tėvams. Mažieji renginio dalyviai galės susipažinti su naminiais gyvūnais, paglostyti gyvą ponį, džiaugtis muilo burbulų pramogomis, apsilankyti burbulų namelyje, pasipuošti laikinomis tatuiruotėmis bei dalyvauti įvairiuose žaidimuose.
Renginio metu šeimos taip pat turės galimybę dalyvauti kūrybinėje edukacijoje ir pasigaminti natūralią priemonę nuo uodų ir erkių, kuri pravers visą vasaros sezoną. Organizatoriai pasirūpins vaišėmis, staigmenomis ir jaukia šventės atmosfera.
Svarbi renginio dalis – Globos centro „Vaikai yra vaikai“ erdvė, kurioje bus galima daugiau sužinoti apie vaikų globą, globėjų veiklą bei pagalbos galimybes vaikams, netekusiems tėvų globos. Tai puiki proga susipažinti su globos sistema ir gauti atsakymus į rūpimus klausimus.
Organizatoriai kviečia dalyvauti šeimas ne tik iš Trakų, bet ir iš aplinkinių miestų bei miestelių. Tokie renginiai stiprina bendruomeniškumą, skatina aktyvų šeimų laisvalaikį ir kuria erdvę naujoms pažintims, bendravimui bei pozityvioms patirtims.
Renginys nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija
Registracija: https://forms.gle/fmERW25afq7brxg46; el. p.: savaaugimoerdve@gmail.com; tel.nr.: 0 671 82470.
Kviečiame visas šeimas prisijungti prie Bendrystės dienos ir kartu kurti gražiausius vasaros prisiminimus.
Renginio organizatoriai: Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras, lopšelis-darželis „Savas Darželis“ bei VšĮ „Sava augimo erdvė“.
Renginys įgyvendinamas Trakų rajono savivaldybės finansuojamo projekto lėšomis.
VšĮ „Sava augimo erdvė“ informacija
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