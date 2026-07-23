Medikai perspėja: į ligonines patenka vis daugiau vaikų, apsinuodijusių neaiškios sudėties garinimo medžiagomis

Į Lietuvos ligonines vis dažniau patenka vaikai ir paaugliai, apsinuodiję elektroninėmis cigaretėmis ar jose esančiomis neaiškios sudėties medžiagomis. Specialistai perspėja, kad naujų psichoaktyviųjų medžiagų atsiranda greičiau, nei spėjama jas identifikuoti ir įvertinti jų poveikį. Tačiau problema – ne vien nelegali prekyba: reikalavimų neatitinkantys gaminiai vis dar parduodami ir įprastose prekybos vietose – prekybos tinkluose, degalinėse bei kitur. Ekspertų teigimu, tai rodo ne tik kontrolės spragas, bet ir prekybininkų atsakomybės stoką. Apie tai kalbama tinklalaidėje „Lietuva sveiksta“, kurią veda Laura Dabulytė.
Medikai: kartais negalime pasakyti, kuo žmogus apsinuodijo
„Standartiniai tyrimai leidžia nustatyti tik dalį klasikinių narkotinių medžiagų, tačiau šiandien rinkoje atsiranda vis daugiau sintetinių junginių, kurių jie neaptinka. Žmogus atvyksta akivaizdžiai apsvaigęs, tačiau tyrimai gali būti neigiami, nes standartiniai tyrimai jos paprasčiausiai neaptinka“, – sako Santaros klinikų Skubios medicinos centro vadovas, skubiosios medicinos gydytojas Julius Jaramavičius.
Pasak gydytojo, į skubiosios pagalbos skyrius patekę pacientai dažnai skundžiasi, stipriu nerimu, haliucinacijomis, širdies ritmo sutrikimais, o sunkesniais atvejais pasireiškia sąmonės sutrikimas traukuliai ar kvėpavimo sutrikimai.
„Jeigu matote žmogų, kuris neatsako į klausimus, kalba nerišliai arba praranda sąmonę, nereikia laukti – būtina kuo greičiau kviesti greitąją medicinos pagalbą. Tokiose situacijose laikas gali būti lemiamas“, – pabrėžia gydytojas.
J. Jaramavičiaus teigimu, didžiausią nerimą kelia tai, kad jaunimas dažnai patys nežino, ką iš tiesų garina.
„Nuo legalių produktų apsinuodijimai pasitaiko ypatingai retai. Jeigu yra apsinuodijimo požymių tai tikėtina bus ne tik paprasto nikotino toje elektroninėje cigaretėje. Nelegaliuose produktuose gali būti praktiškai bet kas – nuo sintetinių kanabinoidų iki opioidų ar kitų psichoaktyvių medžiagų ir kitų pavojingų cheminių junginių. Tai reiškia, kad vaikai ar jauni žmonės gali įkvėpti medžiagas, kurių sudėties nežino nei jie patys, nei medikai, nei pardavėjai“, – teigia J.Jaramavičius
Profesorius S. Čaplinskas: negalime laukti, kol paaiškės visos pasekmės
Lietuvos Respublikos Seimo narys, medicinos mokslų daktaras profesorius Saulius Čaplinskas sako, kad šiandien jau turime pakankamai argumentų imtis ryžtingesnių veiksmų.
„Jeigu produktas yra akivaizdžiai orientuotas į vaikus, yra patrauklus spalvomis, skoniais, forma ir kelia riziką sveikatai, neturėtume laukti dar penkiolikos ar dvidešimties metų, kol bus surinkti visi ilgalaikių pasekmių įrodymai. Trumpalaikę žalą matome jau dabar“, – sako profesorius.
Jo teigimu, vienkartinės elektroninės cigaretės tampa vartais į priklausomybę.
„Turime aiškiai pasakyti – vaikams tokie gaminiai neturi būti prieinami. Kaip šiandien nebeįsivaizduojame rūkymo lėktuvuose ar restoranuose, taip ateityje neturėtume toleruoti ir vaikams skirtų, spalvingų vienkartinių elektroninių cigarečių“, – sako S.Čaplinskas.
Profesorius pabrėžia, kad svarbiausia – ne tik draudimai, bet ir aiški visuomenės siunčiama žinutė.
„Vaikai mokosi iš aplinkos. Jeigu mato, kad rūkymas ar garinimas yra įprastas reiškinys, jie tai priima kaip normą. Todėl prevencija prasideda ne Seime, o šeimoje, mokykloje ir visoje visuomenėje“, – sako S.Čaplinskas.
Problema – ne įstatymų trūkumas, o jų nesilaikymas
„Philip Morris“ išorinių reikalų direktorius Baltijos šalims Liudas Zakarevičius atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje elektroninių cigarečių prekyba jau dabar yra griežtai reglamentuojama, tačiau praktikoje nemaža dalis rinkoje esančių gaminių vis dar neatitinka galiojančių reikalavimų.
„Didžiausia problema šiandien yra ne tai, kad trūksta įstatymų. Problema ta, kad jų nesilaikoma. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimai rodo, jog didelė dalis elektroninių cigarečių neatitinka galiojančių reikalavimų, tačiau tai neužkerta kelio tokiems gaminiams toliau būti parduodamiems“, – sako jis.
Anot L. Zakarevičiaus, baudos šiandien dažnai tampa tik verslo sąnaudomis.
„Jeigu už pažeidimus skiriamos baudos yra mažesnės nei uždirbamas pelnas, jos neatlieka savo paskirties. Todėl būtina stiprinti kontrolę ir numatyti gerokai griežtesnę atsakomybę tiems, kurie sąmoningai pažeidinėja įstatymus“, – aiškina L. Zakarevičius.
Jis pabrėžia, kad kalbant apie nepilnamečius kompromisų negali būti.
„Vaikų atžvilgiu tolerancija turi būti lygi nuliui. Nepilnamečiai neturi nei vartoti, nei turėti galimybės įsigyti nikotino gaminių. Tam reikalinga ne tik valstybės kontrolė, bet ir atsakingas verslo elgesys“, – tikina L. Zakarevičius.
Diskusijos dalyviai sutaria, kad elektroninių cigarečių keliamos problemos neįmanoma išspręsti vien draudimais. Siekiant apsaugoti vaikus ir paauglius būtina stiprinti rinkos priežiūrą, efektyviau kovoti su nelegalia prekyba, didinti atsakomybę už pažeidimus, investuoti į prevenciją ir užtikrinti, kad galiojantys įstatymai būtų realiai įgyvendinami.
Commsonduty.com pranešimas
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