Paminėtos Žalgirio mūšio pergalės metinės ir Trakuose, ir Griunvalde

Š. m. liepos 16 d. Trakuose buvo iškilmingai paminėtos Žalgirio mūšio pergalės 616-osios metinės ir Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų diena. Istorinėje Lietuvos sostinėje susijungė pagarba vienam svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių ir padėka šiandienos kariams, saugantiems šalies laisvę bei nepriklausomybę.
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų dienos minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje. Jose dalyvavo Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius ir administracijos direktorė Dovilė Daudaitė. Po šv. Mišių Lietuvos kariuomenės kariai iškilmingai žygiavo į Trakų Salos pilį, kurios priešpilyje vyko Sausumos pajėgų dienos minėjimo ceremonija.
Renginys taip pat simboliškai užbaigė Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų organizuotą vėliavų žygį per Lietuvą. Minint Žalgirio mūšio pergalės 616-ąsias metines ir Sausumos pajėgų dieną, kariai nuo liepos 11 iki 16 d. žygiavo maršrutu Klaipėda–Tauragė–Kaunas–Prienai–Trakai, perduodami vieni kitiems senąją ir naująją Sausumos pajėgų vėliavas. Istorinei Lietuvos sostinei tapus galutine žygio stotele, buvo dar kartą priminta kariuomenės, valstybės ir visuomenės vienybės svarba.
Iškilmingos ceremonijos metu pagerbti geriausi Sausumos pajėgų kariai. Už lyderystę, profesionalumą ir reikšmingą indėlį tarnyboje apdovanoti štabo seržantas Edvardas Saženis, štabo seržantas Sigitas Stacevičius bei grandinis Ignas Bartušis. Jų pavyzdys atspindi vertybes, kuriomis remiasi šiuolaikinė Lietuvos kariuomenė: profesionalumą, atsakomybę ir atsidavimą tarnybai.
Minėjimo metu Karaimų gatvėje, šalia apžvalgos aikštelės priešais Trakų Salos pilį, buvo eksponuojama karinė technika, surengta ginklų paroda, suteikusi galimybę gyventojams ir miesto svečiams iš arčiau susipažinti su Lietuvos kariuomene.
Minint Žalgirio mūšio metines, šiemet žengtas ir svarbus tarptautinės partnerystės žingsnis. Liepos 17 d. Griunvaldo (Žalgirio) mūšio muziejuje Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius ir Griunvaldo savivaldybės meras Janas Kacprzykas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Ši partnerystė atvers naujas galimybes savivaldos, kultūros, turizmo, jaunimo, švietimo, sporto ir kitose srityse, stiprins abiejų savivaldybių bendruomenių ryšius bei prisidės prie bendro istorinio paveldo puoselėjimo.
Simboliška, kad partnerystė tarp istorinių vietovių, kurias vienija ir Žalgirio mūšio atmintis, užmegzta būtent šių sukakčių minėjimo metu. Trakų rajono savivaldybės meras A. Šatevičius pažymėjo, kad Žalgirio mūšio pergalė ir šiandien primena vienybės, drąsos bei pasiaukojimo vertę.
Žalgirio mūšis, įvykęs 1410 m. liepos 15 d., laikomas vienu didžiausių viduramžių Europos mūšių. Jame jungtinės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės pajėgos pasiekė istorinę pergalę prieš Vokiečių ordiną. Nors sąjungininkų kariuomenės vyriausiasis vadas buvo karalius Jogaila, mūšiui faktiškai vadovavo didysis kunigaikštis Vytautas, kurio karinis talentas ir strateginiai sprendimai nulėmė mūšio eigą.
Istorikai pažymi, kad būtent Vytauto panaudotas taktinis atsitraukimo manevras, perimtas iš totorių karo meno, padėjo išblaškyti priešo gretas. Kryžiuočiams praradus kovinę tvarką, o Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariams sugrįžus į mūšio lauką, buvo suduotas lemiamas smūgis, nulėmęs sąjungininkų pergalę. Po Žalgirio mūšio buvo palaužta Vokiečių ordino karinė ir politinė galia, o Vytauto ir Jogailos vardai įrašyti į ryškiausių Europos valdovų ir karvedžių istoriją.
Vytauto Didžiojo asmenybė neatsiejama nuo Trakų. Būtent čia prabėgo svarbi jo gyvenimo dalis, todėl Trakai yra ypatinga vieta prisiminti valdovą, kurio vadovaujama Lietuvos kariuomenė prisidėjo prie vienos didžiausių pergalių mūsų šalies istorijoje.
Trakų rajono savivaldybės informacija
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