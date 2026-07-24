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Naktinio „Trakų pusmaratonio“ nugalėtoja: „Vaizdai sukūrė ypatingą atmosferą“

2026-07-242026-07-24
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Naktinio „Trakų pusmaratonio“ nugalėtoja: „Vaizdai sukūrė ypatingą atmosferą“
Aleksandro Savickio nuotraukos

Dominykas Genevičius, www.sportas24.lt

Savaitgalį surengtas tradicinis „Trakų pusmaratonis“, kuris antrus metus iš eilės buvo naktinis. Beveik 200 bėgimo mylėtojų mėgavosi puikiu renginiu, muzikine atmosfera ir, žinoma, nuostabiais Trakų miesto vaizdais artėjant saulėlydžiui.

Greičiausiai pusmaratonio distanciją įveikė dusetiškis Andrius Semionovoas – 1 val. 19 min. 9 sek.

Antrąją vietą užėmė irkluotojas Karolis Sunklodas (1:21.47), o trečias finišo liniją kirto Žydrūnas Stelmokas (1:22.10).

Tarp moterų triumfavo Lietuvos pusmaratonio čempionė Laura Jegelevičiūtė – 1 val. 26 min. 52 sek.

Iš Alytaus kilusi sportininkė džiaugėsi prasmingai praleistu laiku ir šių varžybų aura.

Renginys man labai patiko. Patiko ir pats formatas, ir atmosfera. Nors daug kas sakė, kad trasa nėra lengva dėl nemažai kalniukų, man tai visiškai netrukdė – priešingai, tokios trasos man patinka ir suteikia daugiau įdomumo“, – teigė L. Jegelevičiūtė.

Lietuvos čempionė neslepia, kad į Trakus atvyko ne siekti rezultato, o gerai praleisti laiką. Norėjau pasimėgauti renginiu, pabendrauti su bendraminčiais ir tiesiog pasidžiaugti bėgimo švente. Viso bėgimo metu grožėjausi Trakų vaizdais ir vakariniu apšvietimu – tai sukūrė tikrai ypatingą atmosferą“, – šypsojosi L. Jegelevičiūtė.

Įprastai didieji bėgimo renginiai vyksta rytais arba pirmoje dienos pusėje. Naktinis formatas skirtas labiau pramogai, tačiau lyderiai vis tiek turi ambicijų pakovoti dėl pergalių. L. Jegelevičiūtė atskleidžia, kad pasiruošimas bėgimui ryte ir vakare yra skirtingas.

Kai startas vakare, visą dieną reikia gerai apgalvoti mitybą, skysčius ir energiją, kad į startą ateitum nei alkanas, nei persivalgęs. Taip pat visą dieną gyveni laukimu, todėl atrodo, kad iki starto laikas slenka lėčiau. Bet vakariniai bėgimai turi kažką ypatingo. Tamsa, apšviestos gatvės, muzika, žiūrovų palaikymas sukuria visai kitokią atmosferą nei rytiniai startai. Šį kartą man tai buvo labiau bėgimo šventė nei varžybos“, – džiaugėsi L. Jegelevičiūtė.

Antrąją vietą tarp moterų užėmė Eglė Zablockytė (1:28.56), trečiąją – Sandra Mikaitienė (1:40,51).

10,7 km bėgime nugalėjo Nerijus Vilutis (38.18) ir Aurelija Kisieliūtė (48.02).

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