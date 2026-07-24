Atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl šnipinėjimo – informacija rinkta apie karinius objektus

Vilniaus apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame įtarimai dėl šnipinėjimo pareikšti vienam Lietuvos Respublikos piliečiui.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui (VSD) atliekant žvalgybos tyrimą buvo gauta informacija apie asmenį, kuris galimai renka informaciją veikdamas pagal Rusijos Federacijos žvalgybos ir saugumo tarnybų (RF ŽST) taikomus metodus.
Pradiniai žvalgybos tyrimo duomenys leido pagrįstai įtarti, kad Lietuvos Respublikos pilietis, naudodamasis susirašinėjimo programėle „Telegram“, pats inicijavo kontaktą ir vykdo per tarpininkus gaunamas RF ŽST užduotis – renka informaciją apie Lietuvoje esančius karinės paskirties objektus, karinės technikos vienetus bei jų judėjimą.
Teismo sankcionuotų veiksmų metu buvo gauta duomenų apie tai, jog įtariamasis galimai fotografavo ir teikė informaciją apie Lietuvos kariuomenės batalioną, karines radarų, radiolokacines sistemas gaminančią įmonę, karinės technikos judėjimą Vilniaus oro uoste, taip pat perdavė informaciją su karinės technikos vaizdais bei siūlė teikti tokią informaciją lankydamasis Belgijoje.
Ikiteisminio tyrimo medžiagoje esantys duomenys leidžia manyti, kad įtariamasis taip elgėsi tikslingai siekdamas padėti kitai valstybei ir suprasdamas, jog surinktą informaciją perduoda asmeniui, galimai atstovaujančiam Rusijos gynybos ministerijai.
Baudžiamojo kodekso 119 str. „Šnipinėjimas“ 2 d. nustato, kad tas, kas vykdydamas kitos valstybės, jos organizacijos ar jų atstovo užduotį pagrobė, pirko ar kitaip rinko arba perdavė informaciją, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslaptis, arba kitą užsienio valstybės žvalgybą dominančią informaciją, baudžiamas laisvės atėmimu nuo šešerių iki penkiolikos metų.
VSD perspėja nepasiduoti provokacijoms ir neįsitraukti į kenkėjišką užsienio valstybių veikimą prieš Lietuvą bei primena, kad Rusijos ir Baltarusijos žvalgybos tarnybos aktyviai naudoja socialinius tinklus, ieškodamos potencialių agentų, juos verbuodamos ir palaikydamos su jais ryšius.
Kilus abejonėms, kad galimai susidūrėte su bandymais verbuoti arba įtarus, kad jus ar jūsų organizaciją šnipinėja priešiškų valstybių žvalgybos tarnybos, VSD ragina piliečius informuoti Lietuvos žvalgybą. VSD darbuotojai padės įvertinti situaciją ir galimas grėsmes. Laiku pateikta informacija užkerta kelią verbavimui, bandymams manipuliuoti ar šantažuoti Lietuvos piliečius.
Asmenys, jau įtraukti į Rusijos ar Baltarusijos žvalgybos tarnybų veiklą ar gavę pasiūlymų bendradarbiauti, kviečiami savo iniciatyva kreiptis į Valstybės saugumo departamentą ir pasinaudoti Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta galimybe būti atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės.
Su žvalgybos tarnybomis susidūrus užsienyje, galima nedelsiant kreiptis į artimiausią Lietuvos diplomatinę atstovybę arba, grįžus į Lietuvą, susisiekti su VSD.
Kreiptis į VSD galima Pasitikėjimo linijos telefonu +370 700 70 007 arba el. paštu pranesk@vsd.lt.
Bendras Lietuvos prokuratūros ir Valstybės saugumo departamento pranešimas
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