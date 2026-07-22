Lentvaris, Naujienos, Sveikata, Trakai

Asmeninis liudijimas turi ypatingą galią

2026-07-222026-07-21
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Asmeninis liudijimas turi ypatingą galią
Gediminas Dalinkevičius, Alfredas Čičiurėnas ir Tatjana Grigoravičienė

Lilija Smalakienė

Taip sako patyrusi „Žvelk giliau“ psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos ambasadorė ir MČTAU projekto komandos narė Tatjana Grigoravičienė. Kartu su psichikos sveikatos koordinatoriumi Gediminu Dalinkevičiumi ir MČTAU projekto komanda ji jau ketvirti metai. Su naujais ir būsimais ambasadoriais Lentvaryje surengtas susitikimas. Kalbėtasi ne tik apie patirtis bei planus.

Žvelk giliau“ nėra teorinis projektas – tai gyvi žmonės, tikros istorijos ir realūs pokyčiai, – kalbėdamas apie „Žvelk giliau“ iniciatyvą sako Gediminas Dalinkevičius. – Savanoriaudamas ambasadorius geriau supranta ne tik kitus, bet ir save, įgyja bendravimo įgūdžių bei įvairiapusiškos patirties. Ambasadorių mokymai yra skirti aptarti klausimus, kurie iškyla ambasadoriams susitikimuose ir po susitikimų jau bendraujant su renginio dalyviais, užmezgant socialinius kontaktus. Naujiems ambasadoriams aktualu ir paveikaus pasakojimo konstravimas, bendravimo subtilumai kalbant ypatingai jautriomis temomis“.

Vis dar sukuosi sveikatingumo srityje, kurią atradau ieškodama, kaip padėti sau, – sako Tatjana. – Sutinku daug žmonių, dažno prasta savijauta nulemta psichologinių, emocinių problemų. Tad nuolat sakau, kad nėra sveikatos be psichikos sveikatos. Ir apie „Žvelk giliau“ iniciatyvą pasikalbame. Taip suradau ir susidomėjusių mūsų veikla“. Tačiau paveikiausia yra jos, kaip „Žvelk giliau“, ambasadorės veikla. Paveikūs pasakojimai leidžia užmegzti ne vieną socialinį kontaktą. Jos pavyzdys įkvepia ir kitus ne tik dalintis savo patirtimis, bet ir jungtis į ambasadorių iniciatyvos veiklą. Taip ir auga „Žvelk giliau“ psichikos sveikatos ambasadorių gretos.

Tatjana Grigoravičienė, Gediminas Dalinkevičius ir Jolanta Damaševičienė

Tik įsijungusi į „Žvelk giliau“ iniciatyvos veiklą išmokau analizuoti savo gyvenimo istoriją. O tai padėjo suprasti. Suprasti būtina, kad galėtum pasakyti, jog visada yra išeitis, yra kelias, – drąsindama naujus ambasadorius sako Tatjana Grigoravičienė. Pokalbiuose neretai išsakoma mintis, kad dėl psichikos sveikatos problemų patiriama izoliacija ir gėda yra blogiau nei patys psichikos sveikatos sunkumai. Todėl asmeninis ambasadoriaus liudijimas turi ypatingą galią: jis mažina gėdą, kuria atpažinimą ir įkvepia veikti. Tai ne svetimos istorijos iš knygų ar filmų, o žmogus, kurį matai, kurio gali paklausti.

Projekto „Žvelk giliau“ ambasadorių iniciatyvos tikslas – didinti visuomenės narių žinias, keisti nuostatas, susijusias su psichikos sveikata, skatinti tolerantišką elgesį psichikos sveikatos sunkumų ar sutrikimų patiriančių asmenų ar jų artimųjų atžvilgiu.

Daugiau apie projektą: https://zvelkgiliau.lt/

Žvelk giliau” psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyva – apie psichikos sveikatą be stereotipų!”

Žvelk giliau” psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvą organizuoja Higienos institutas, finansuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija”

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