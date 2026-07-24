Devynias šalis sujungusios ekspedicijos finišas Trakuose

Š. m. liepos 17 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė Dovilė Daudaitė Trakuose sutiko miesto partnerio Košalino (Lenkija) atstovą Andrzejų Leśniewskį, kuris Trakus aplankė įspūdingos ekspedicijos po Šiaurės Europą metu.
Kelionę pradėjęs Košaline, A. Leśniewskis jau įveikė tūkstančius kilometrų ir pasiekė vieną svarbiausių savo maršruto tikslų – Nordkapą, Norvegijos kyšulį, laikomą šiauriausiu Europos tašku, į kurį galima nuvykti automobiliu. Po apsilankymo Nordkape keliautojas tęsė maršrutą per Baltijos šalis, o paskutine ekspedicijos stotele tapo Trakai.
Per penkiolika kelionės dienų A. Leśniewskis aplankė devynias Šiaurės Europos valstybes: Lenkiją, Vokietiją, Daniją, Švediją, Norvegiją, Suomiją, Estiją, Latviją ir Lietuvą. Maršrutas driekėsi per Neubrandenburgą, Noimiunsterį, Gladsaksę, Trolhetaną, Trondheimą, Mo i Raną, Narviką, Nordkapą, Rovaniemį, Seinajokį, Taliną, Rygą ir Trakus.
Šią ekspediciją išskirtine daro ne tik jos mastas, bet ir pasirinkta transporto priemonė. Keliautojas visą maršrutą įveikė su 1989 m. Lenkijoje pagamintu pikapu „Polonez Truck“. Visos kelionės metu jis nakvoja automobilyje ir keliauja be techninės pagalbos, todėl ekspedicija tampa tikru ištvermės, ryžto ir automobilio patikimumo išbandymu.
Susitikimo Trakuose metu buvo pasidalyta kelionės įspūdžiais, aptarti Trakų ir Košalino bendradarbiavimo ryšiai bei miestų partnerystės reikšmė. Simboliška, kad šios išskirtinės kelionės finišu tapo būtent Trakai – Košalino partneris Lietuvoje.
Iš Trakų A. Leśniewskis leisis į paskutinį etapą ir įveikęs dar apie 800 kilometrų sugrįš į Košaliną, užbaigdamas unikalią ekspediciją, sujungusią devynias Šiaurės Europos valstybes.
Trakų rajono savivaldybės informacija
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