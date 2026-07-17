Socialinės paramos skyrius – naujose patalpose

Informuojame, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius gyventojus aptarnauja naujose patalpose, esančiose adresu Vytauto g. 22, Trakuose (buvusiose pašto patalpose).
Kviečiame gyventojus prireikus kreiptis į skyrių dėl socialinės paramos ir kitų susijusių klausimų. Socialinės paramos skyriaus darbuotojų kontaktus rasite čia: https://trakai.lt/struktura-ir-kontaktai/58/socialines-paramos-skyrius/d17
Daugiau informacijos apie skyriaus teikiamas paslaugas: https://trakai.lt/gyventojams/socialine-parama/150, Socialinės paramos skyriaus paslaugos | Trakų rajono savivaldybė
Šiame pastate (Vytauto g. 22, Trakuose) įsikūrusi ir Trakų seniūnija.
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus informacija
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