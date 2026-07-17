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Socialinės paramos skyrius – naujose patalpose

2026-07-172026-07-16
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Socialinės paramos skyrius – naujose patalpose
Aleksandr Polijančuk nuotr.

Informuojame, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius gyventojus aptarnauja naujose patalpose, esančiose adresu Vytauto g. 22, Trakuose (buvusiose pašto patalpose).

Kviečiame gyventojus prireikus kreiptis į skyrių dėl socialinės paramos ir kitų susijusių klausimų. Socialinės paramos skyriaus darbuotojų kontaktus rasite čia: https://trakai.lt/struktura-ir-kontaktai/58/socialines-paramos-skyrius/d17

Daugiau informacijos apie skyriaus teikiamas paslaugas: https://trakai.lt/gyventojams/socialine-parama/150Socialinės paramos skyriaus paslaugos | Trakų rajono savivaldybė

Šiame pastate (Vytauto g. 22, Trakuose) įsikūrusi ir Trakų seniūnija.

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus informacija

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