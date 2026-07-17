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Edukacijoje „Karališkos žvakės“ – spalvos, kūryba ir linkėjimai Lietuvai

2026-07-172026-07-15
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Edukacijoje „Karališkos žvakės“ – spalvos, kūryba ir linkėjimai Lietuvai

Renginio organizatorių nuotr.

Renata Pašukienė,Trakų viešosios bibliotekos Rūdiškių padalinio vyr. bibliotekininkė

Liepos 3 d. Rūdiškių bibliotekoje vyko kūrybiška ir prasminga edukacija, skirta Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti. Užsiėmimo metu dalyviai liejo karališkas trispalves žvakes, simboliškai atspindinčias Lietuvos vėliavos spalvas: geltoną, žalią ir raudoną.

Edukacijos metu dalyviai susipažino su žvakių liejimo procesu, sužinojo, kaip saugiai elgtis su vašku, kaip formuojami skirtingi žvakės sluoksniai ir kodėl svarbu laikytis atsargumo taisyklių. Kiekvienas sluoksnis buvo pilamas atskirai, todėl reikėjo kantriai palaukti, kol vaškas sustings ir pamažu virs gražia rankų darbo žvake.

Kad laukimas neprailgtų, kol stingo žvakių sluoksniai, vyko smagios ir prasmingos viktorinos. Dalyviai tikrino savo žinias apie Lietuvą, jos istoriją, valstybingumą ir Valstybės dienos reikšmę. Taip pat buvo kalbama apie žvakių deginimo taisykles bei saugumą – juk svarbu, kad žvakė ne tik gražiai šviestų, bet ir būtų deginama atsakingai.

Kūrybinę edukacijos nuotaiką papildė dar viena prasminga veikla – dalyviai rašė palinkėjimus Tėvynei. Spalvingi drugeliai nutūpė ant Lietuvos kontūro ir virto gražiu bendru kūriniu, kupinu šiltų žodžių, spalvų ir meilės Lietuvai. Ši simbolinė veikla edukacijai suteikė dar daugiau bendrystės, pilietiškumo ir jaukumo.

Užsiėmimui baigiantis kiekvienas galėjo pasidžiaugti savo rankomis pagaminta trispalve žvake. Tai buvo ne tik gražus kūrybinis darbelis, bet ir mažytė šviesa, primenanti mums apie Valstybės dienos svarbą, Lietuvos istoriją ir mūsų visų ryšį su Tėvyne.

Dėkojame visiems dalyvavusiems už smalsumą, kūrybiškumą ir šiltą laiką kartu. Tikimės, kad pačių pasigamintos trispalvės žvakės dar ilgai primins jaukią edukacijos akimirką Rūdiškių bibliotekoje.

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