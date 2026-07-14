Kūrybinės vasaros mokyklos uždarymo koncertas

Kviečiame Jus į VASAROS STOVYKLOS KULTŪRINĮ ŠOU VAKARĄ, kuris vyks 2026 m. liepos 16 d. 18.00 val. Trakų kultūros ir meno centre.
Tai pagrindinis tarptautinės kultūrinės stovyklos renginys, kuriame dešimtys jaunų atlikėjų šokiais ir dainomis pristatys Krymo totorių, Kazanės totorių ir turkų kultūrinį paveldą.
Projektą organizuoja Asociacija Totorių kultūros centras ILSU, bendradarbiaudama su Cıyın ansambliu. Specialiai projektui į Lietuvą atvykę ansamblio nariai kartu su vietos jaunimu parengė bendrą sceninę programą.
Renginio metu matysime spalvingus tautinius kostiumus, tradicinius šokius, muzikinius pasirodymus ir tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo akimirkas.
Projektą remia ir palaiko Tautinių mažumų departamentas, Trakų rajono savivaldybė, TİKA, YTB ir Vilniaus miesto savivaldybė.
Palikite komentarą