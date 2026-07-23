Plėtoja poilsio be socialinių tinklų idėją: dėžutės telefonams jau pirtyse, kavinėje, šeimos ūkyje

Kazlų Rūda, prieš pora metų startavusi su poilsio be socialinių tinklų idėja, ją plėtoja toliau – šiandien be socialinių tinklų jau galima pailsėti ne tik kaimo turizmo sodybose, bet ir pirtyse, kavinėse ar vykstančių užsiėmimų vietose. Pastaruoju metu prie poilsio be socialinių tinklų idėjos įgyvendinimo prisijungė dar 6 vietos Kazlų Rūdos savivaldybėje.
Kazlų Rūda yra įsikūrusi gražioje Kazlų Rūdos girioje, apsilankymas šiame mieste nuteikia ypatingam pasimatymui su gamta bei asocijuojasi su poilsiu, pabėgimu nuo didmiesčių šurmulio, ryšio su savimi kūrimu, tačiau nemažai žmonių tokį poilsio planą vis dar užteršia nuolat iš rankų nepaleidžiamais išmaniaisiais įrenginiais. Įvairūs tyrimai rodo, kad neribojamas interneto ir socialinių tinklų naudojimas turi visą pluoštą neigiamų poveikių: išsivysto priklausomybė nuo socialinių tinklų, susiformuoja patvirtinimo poreikis, socialinis lyginimasis, emocinis nuovargis bei stresas ar savivertės sumažėjimas. Specialistai sako, jog išeitis yra, tačiau tam reikia įsitraukusio žmogaus pastangų – nustatyti ribas ir sukurti naudojimosi socialiniais tinklais alternatyvas.
Iniciatyvos prieš pora metų ėmėsi Kazlų Rūdos Turizmo ir verslo informacijos centras, prie iniciatyvos prisijungė dalis Kazlų Rūdos savivaldybės sodybų, siūlančių apgyvendinimo paslaugas, kuriose netrukdomą poilsį randa visi, o ypač daug dirbantys ir perdegimą jaučiantys žmonės. Atvykus į bet kurį tašką, kuris prisijungia prie lėtojo būvio idėjų propagavimo, lankytojai ras spynele rakinamą medinę dėžutę, kurioje galima palikti visus skaitmeninę taršą poilsiaujant sukeliančius objektus – telefonus, išmaniuosius laikrodžius, planšetes.
„Šiandien visuomenėje stebime dramatiškus procesus, prie kurių labai stipriai prisideda socialinių tinklų naudojimas. Todėl Kazlų Rūdos savivaldybėje taikome lėtojo būvio idėjas, taip pat kuriame galimybę apriboti vartojamos informacijos srautą bei jo poveikį sveikatai. Sąmoningas sprendimas kurį laiką pailsėti nuo informacijos yra labai sveikintinas, todėl stengiamės sudaryti tokią galimybę ir kartu dar kartą priminti apie informacinę taršą“, – sako Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška.
Nuo šiol net atvykdami trumpai viešnagei į Kazlų Rūdą turite galimybę savo mobiliuosius ir kitus skaitmeninius įrenginius palikti medinėse dėžutėse ir netrukdomai mėgautis numatyta veikla. Tai dabar galima padaryti atvykus į edukacijas pas Dalią Petrauskienę ir Višakio Rūdos bendruomenę, besilankant šeimos ūkyje „Ąžuolų vila“, užsukus kavos ar pietų į miesto barą „Peronas. Kazlų Rūda“, besimėgaujant pirties ritualais „Samanojuje“ ar „Pasivaikščiojimas debesyse“.
„Kazlų Rūdos aplinka leidžia natūraliai pasinerti į lėtą buvimą čia ir dabar, todėl kviečiame visus lankytojus iki soties netrukdomai pasimėgauti gamtos vaizdais, garsais ir kvapais, praleisti laiką stebint aplinką ir bendraujant“, – sako Kazlų Rūdos Turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Rūta Kondratienė.
Moksliškai įrodyta, jog per tris dienas, kokybiškai praleistas gamtoje, žmogaus vidinės ramybės lygis atsistato, sumažėja stresas. Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centras kviečia mesti iššūkį skaitmeninei detoksikacijai ir patirtį poilsį bei pažintį kraštą ne per ekraną. Kazlų Rūdos savivaldybės taškus, siūlančius leisti laiką be socialinių tinklų galima rasti čia: https://visitkazluruda.lt/projektas-be-socialiniu-tinklu/
Suplanuoti apsilankymą Kazlų Rūdos savivaldybėje galima naudojantis savivaldybės žemėlapiu, kur nurodytos ne tik lankytinos vietos, bet ir paslaugos ir kiti reikalingi objektai.
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