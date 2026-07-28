Daugiau nei 500 klausytojų subūręs „Boston Brass“ atidarė XXI „Trakų fanfainę savaitę“

2026 m. liepos 26 dienos vakarą Trakuose prasidėjo jau 21-ąjį kartą rengiamas tarptautinis muzikos festivalis „Trakų fanfarinė savaitė“. Festivalį Užutrakio dvaro sodybos Europos salėje įspūdingu koncertu atidarė pasaulinio garso varinių pučiamųjų kvintetas „Boston Brass“ (JAV), į koncertą pritraukęs daugiau nei 500 klausytojų.
Publika atlikėjus ne kartą palydėjo audringais aplodismentais, o festivalio atidarymas tapo ryškiu XXI „Trakų fanfarinės savaitės“ startu.
Kartu prasidėjo ir tarptautiniai meistriškumo bei kvalifikacijos tobulinimo kursai, kuriuose dalyvauja apie 150 jaunųjų muzikantų. Visą savaitę su jais dirba 17 lektorių iš Lietuvos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Prancūzijos, Šveicarijos, Nyderlandų, Švedijos ir Estijos.
Festivalio metu Trakuose vyks 11 nemokamų koncertų, dokumentinio filmo „Trakų fanfarinė savaitė: 20 metų istorija“ peržiūra, džiazo vakarai bei muzikos instrumentų ir aksesuarų paroda. Visi renginiai nemokami.
Festivalio programa tęsiasi. Liepos 28 d. 20 val. Trakų meno mokykloje koncertuos saksofonininkas Philippe Portejoie (Prancūzija) ir trombonininkė Martyna Mišeikytė (Lietuva).
Liepos 29 d. Trakų meno mokykloje 20 val., koncertuos trimitininkas Dovas Lietuvninkas (JAV / Lietuva) ir trombonininkė Louise Pollock (Švedija / Šveicarija), o 22 val. kavinėje „Pirosmani“ prasidės džiazo vakaras, kuriame pasirodys „Collaborative Jazz Septet“.
Liepos 30 d. Trakų meno mokykloje 20 val. koncertuos trimitininkas Immanuel Richter (Šveicarija) ir trombonininkas Sebastiaan Kemner (Nyderlandai), o 22 val. bus parodytas dokumentinis filmas „Trakų fanfarinė savaitė: 20 metų istorija“, sukurtas festivalio dvidešimtmečio proga.
Liepos 31 d., 20 val. Apvalaus stalo klube įvyks vienas laukiamiausių festivalio koncertų – scenoje susitiks „Boston Brass“ (JAV) ir „Vilnius JJAZZ Ensemble X Kotryna“, vadovaujamas kompozitoriaus Jievaro Jasinskio.
Rugpjūčio 1 d. 19 val. Trakų meno mokykloje vyks tradicinis festivalio solistų ir ansamblių koncertas, kuriame pasirodys visą savaitę meistriškumo kursuose dirbę jaunieji muzikantai ir jų dėstytojai. Vakare džiazo programa persikels į kavinę „Pirosmani“ – 22 val. koncertuos festivalio džiazo ansambliai, o 23 val. scenoje pasirodys Gedimino Stepanavičiaus džiazo kvintetas.
Festivalio kulminacija taps rugpjūčio 2 d. 17 val. Trakų kultūros ir meno centre vyksiantis tarptautinio „Trakų fanfarinės savaitės“ orkestro ir solistų koncertas, kuriam diriguos Bert Langeler (Estija / Nyderlandai). Tą pačią dieną 21 val. kavinėje „Pirosmani“ XXI festivalį užbaigs grupė „KJ Collective“ (Lietuva).
Festivalio koncertuose kartu su solistais muzikuos pianistės Dovilė Bagdonaitė, Kamilė Zaveckaitė ir Rasa Kanišauskaitė.
Visi XXI tarptautinio muzikos festivalio „Trakų fanfarinė savaitė“ renginiai yra nemokami.
Festivalio programą papildys muzikos instrumentų ir aksesuarų paroda, kurią pristatys muzikos prekių salonas „Muzikos garsai“. Ji vyks liepos 29–31 dienomis, 10.00–17.00 val., Trakų meno mokykloje, kur lankytojai galės susipažinti su pučiamųjų instrumentų naujovėmis, išbandyti instrumentus ir pasikonsultuoti su specialistais.
Festivalį organizuoja: Trakų meno mokykla.
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba ir Trakų rajono savivaldybė.
Daugiau informacijos: www.fanfareweek.com | www.trakumenomokykla.lt
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