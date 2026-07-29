Fortepijoninio trio atspindžiai Užutrakyje

Sigita Nemeikaitė, www.voruta.lt
Rugpjūčio 2 dieną XXII tarptautinio muzikos festivalio „Užutrakio vakarai“ gerbėjai dvaro rūmų Baltojoje salėje išgirs kamerinės muzikos programą „Fortepijoninio trio atspindžiai“, kurią pristatys trys tarptautinėje scenoje aktyviai koncertuojantys atlikėjai – smuikininkė Ieva Pranskutė, violončelininkas Mislav Brajković ir pianistė Guoda Gedvilaitė.
Šis vakaras – reta proga išgirsti naują jų parengtą programą, kuri persmelkta klasikinės tradicijos, šiuolaikinės muzikos refleksijos ir prancūziškos kamerinės muzikos. Atlikėjai kvies pasinerti į trijų skirtingų muzikinių patirčių dialogą, kuriame atsiskleis ir jų individualūs braižai, ir ansamblinis susiklausymas.
Ieva Pranskutė – viena ryškiausių jaunosios kartos Lietuvos smuikininkių, anksti pradėjusi tarptautinę karjerą. Vilniuje gimusi muzikė šešerių debiutavo su Lietuvos kameriniu orkestru, vėliau studijavo Vienos muzikos ir vaizduojamųjų menų universitete. Grojo su Kauno simfoniniu orkestru, „Orpheus“, „Mozart Orchestra“, „Imperial Philharmonic“, „Junge Philharmonie Wien“, nuolat pasirodo su ansambliais „Xylos Duo“ ir „Xylos Piano Trio“. 2012–2015 m. Ieva grojo „Grammy“ laureato vardą pelniusiame orkestre „Kremerata Baltica“. Nuo 2021 m. ji groja Vienos valstybinės operos orkestre, o nuo 2022 m. kaip solistė pasirodo Wiener Musikverein su „Mozart Orchestra Vienna“.
Kroatų violončelininkas Mislav Brajković – ryškus solistas ir kamerinės muzikos atlikėjas, tarptautinėje erdvėje žinomas ir kaip KingsString, socialiniuose tinkluose burdamas didelę auditoriją, kuriai pristato violončelės meną ir šiuolaikines muzikos pateikimo formas. Jis yra daugelio konkursų laureatas, taip pat pelnęs apdovanojimus kamerinės muzikos konkursuose. Atlikėjas koncertavo Vienos Musikverein ir Konzerthaus salėse, Kelno filharmonijoje, Muziekgebouw ir Bimhuis Amsterdame, Vilniaus ir Kauno filharmonijose, Zagrebo Lisinskio rūmuose, ORF Radiokulturhaus. Greta koncertų jis kuria edukacinius projektus.
Pianistė Guoda Gedvilaitė – viena ryškiausių Lietuvos pianisčių, jau daugiau kaip tris dešimtmečius koncertuojanti Lietuvos ir tarptautinėse scenose. Vokietijoje gyvenanti atlikėja garsėja originaliomis programomis ir plačiu sceninių partnerių spektru – nuo klasikos atlikėjų iki aktorių, šokėjų ir džiazo muzikantų. Baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, ji studijas tęsė Frankfurte. Guoda yra tarptautinių konkursų laureatė, koncertavusi Europos, Šiaurės Amerikos šalyse, Japonijoje. Pianistė yra išleidusi aštuonis albumus. Nuo 2002 m. ji dėsto Frankfurto aukštojoje muzikos mokykloje, veda meistriškumo kursus Lietuvoje ir Vokietijoje.
Koncertas vyks Užutrakio dvaro sodybos rūmų Baltojoje salėje 19 val.
Išsamiau apie festivalį: www.uzutrakiovakarai.lt
Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Trakų rajono savivaldybė. Partneris – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, mecenatas – bendrovė „Vilniaus baldai“. Renginio globėja – Seimo narė Edita Rudelienė.
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