Trakų rajono stipendininkas Armandas Grinkevičius tarptautinėje olimpiadoje

Trakų rajono stipendijos gavėjas Armandas Grinkevičius, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos abiturientas, šią vasarą dar kartą įrodė, kad atkaklus darbas ir smalsumas gali atverti duris į aukščiausio lygio tarptautinius pasiekimus. Švedijoje vykusioje Europos fizikos olimpiadoje jis antrus metus iš eilės pelnė bronzos medalį ir prisidėjo prie vieno sėkmingiausių Lietuvos pasirodymų šiose varžybose.
Nors šiandien Armandas yra tarp stipriausių jaunųjų fizikų Europoje, jis pripažįsta, kad kelias iki tarptautinių olimpiadų prasidėjo visai paprastai – nuo smalsumo.
„Vaikystėje labai mėgau skaityti enciklopedijas. Ne viskas jose domino – dažnai praleisdavau skyrius apie augalus ar gyvūnus, tačiau mane labai traukė pasakojimai apie visatą, fiziką ir lenktyninius automobilius. Fizika mane domino jau nuo septintos klasės, tačiau rimčiau į ją pasinėriau tik devintoje klasėje, kai pirmą kartą patekau į Lietuvos mokinių fizikos olimpiados šalies etapą ir laimėjau bronzos medalį“, – pasakoja Armandas.
Būtent šis pirmasis laimėjimas tapo lūžio tašku. Jis pradėjo lankyti papildomo ugdymo mokyklą „Fizikos olimpas“, vėliau baigė ir „Fotono“ programą, dalyvavo Nacionalinės moksleivių akademijos stovyklose, o šiandien jau gali didžiuotis dviem Europos fizikos olimpiados bronzos medaliais.
Tarptautinė olimpiada – ne tik žinios, bet ir charakterio išbandymas
Šių metų Europos fizikos olimpiada Armandui nebuvo lengva. Užduotys buvo gerokai sudėtingesnės nei įprastai, todėl iki pat rezultatų paskelbimo nebuvo aišku, ar pavyks pelnyti medalį.
„Kai sužinojau, kad antrą kartą iškovojau bronzos medalį, pirmas jausmas buvo palengvėjimas. Tiesiog pavyko“, – šypsosi jis.
Pasirengimas tokioms varžyboms reikalauja ne tik talento, bet ir didžiulio savarankiško darbo. Svarbiausia ne mechaniškai išspręsti ankstesnių metų užduotis, o suprasti, kodėl sprendimas yra būtent toks. Tarptautinėse olimpiadose pateikiamos visiškai naujos situacijos, todėl vien išmokti formules neužtenka – reikia išmokti mąstyti.
Didžiausiu iššūkiu dvyliktoje klasėje Armandui tapo ne pati fizika, o laikas. Reikėjo derinti pasirengimą olimpiadoms su brandos egzaminais, projektine veikla, stojimu į užsienio universitetus ir finansavimo studijoms paieškomis.
Svajonės, kurios tampa realybe
Tarptautinės olimpiados Armandui padovanojo ne tik medalius, bet ir naują požiūrį į savo galimybes.
„Sužinojau, kad galiu daug. Kažkada tik svajojau apie dalyvavimą tokiuose renginiuose ir netikėjau, kad tai taps realybe. Dabar žinau – galima išsikelti aukštus tikslus ir juos pasiekti“ – teigia Armandas.
Nors olimpiadų užduotys pareikalavo daug jėgų, Armandas prisimena ir smagias akimirkas. Švedijoje jam labiausiai įsiminė apsilankymas Lisebergo atrakcionų parke, o Tarptautinėje fizikos olimpiadoje Kolumbijoje – pažintis su šalies kultūra ir žmonėmis.
Mokytojas: „Jis visada buvo išskirtinis“
Fizikos mokytojas Andrius Storta, lydėjęs Armandą visą jo kelią į tarptautines olimpiadas, sako, kad būsimo medalininko potencialas buvo matomas jau nuo pirmųjų pažinties dienų. Pasak mokytojo, Armandas nuo pirmųjų dienų buvo išskirtinis mokinys – ramus, bet labai kryptingas. Jis ne tik pats nuolat tobulėjo, bet ir gebėjo suburti aplink save kitus. Tai komandos žmogus. Jo teigimu, už tarptautinių medalių slypi ne vieneri metai nuoseklaus darbo. Papildomos fizikos mokyklos, stovyklos, savarankiškas pasirengimas, olimpiados, konkursai – visa tai reikalauja milžiniško darbo. Mokytojo tikslas buvo padėti kuo mažiau galvoti apie finansinius ar organizacinius rūpesčius.
Mokytojas pabrėžia, kad prie šių pasiekimų prisidėjo ir Trakų rajono savivaldybės palaikymas. Savivaldybė padėjo finansuoti dalyvavimą vasaros stovyklose, palaikė mokinius ir parodė, kad gabių jaunų žmonių ugdymas yra svarbus. Tokia investicija atsiperka su kaupu – ne tik rezultatais, bet ir Trakų rajono garsinimu.
Svarbiausia – nebijoti pradėti
Nors daugelis mokinių fiziką laiko vienu sudėtingiausių mokomųjų dalykų, Armandas įsitikinęs, kad svarbiausia yra smalsumas ir atkaklumas.
Armandas teigia, kad jeigu tikslieji mokslai atrodo įdomūs, tikrai verta pabandyti. Niekas negimsta viską mokėdamas. Svarbu nepasiduoti, kai kažkas nepavyksta, bandyti suprasti, ieškoti atsakymų ir skirti tam laiko.
Anot jo, dalyvavimas olimpiadose, konkursuose ar kitose veiklose už mokyklos ribų ugdo ne tik žinias. Tokios veiklos sukuria įprotį daryti daugiau nei būtina. Jos moko nuolat tobulėti, o ne stovėti vietoje.
Panašiai mano ir mokytojas A. Storta: „Jauniems žmonėms visada sakau: eik ir daryk. Nebūtina iš karto laimėti olimpiadų ar tapti geriausiu. Svarbiausia atrasti tai, kas iš tiesų patinka. Kai žmogų „veža“ tai, ką jis daro, rezultatai ateina savaime“.
Trakų rajono stipendija – ne tik įvertinimas, bet ir galimybė
Armandui svarbi ir Trakų rajono savivaldybės stipendija. Jis teigia, kad malonu, kai kiti pastebi tavo pastangas ir darbą. Tokie įvertinimai suteikia motyvacijos judėti pirmyn. O stipendija yra ne tik simbolinis pripažinimas – ji realiai padeda siekti tikslų.
Dalį stipendijos Armandas jau panaudojo pasirengimui tarptautinėms olimpiadoms ir kelionėms, o likusią planuoja skirti studijoms.
Šį rudenį jis pradės naują etapą – įstojo studijuoti inžinerijos į vieną prestižiškiausių pasaulio aukštųjų mokyklų – Kembridžo universitetą. Ateityje jis planuoja gilintis į elektros ir elektronikos inžineriją bei aktyviai dalyvauti moksliniuose projektuose.
Armando istorija rodo, kad dideli pasiekimai prasideda nuo smalsumo, atkaklaus darbo ir žmonių, kurie tiki jaunu žmogumi. O Trakų rajonas gali didžiuotis, kad būtent čia auga jaunuoliai, kurių vardai jau šiandien skamba tarptautinėse mokslo olimpiadose.
Trakų rajono savivaldybės informacija
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