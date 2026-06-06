Trakuose įvyko V Lietuvos etnožaidynės

Gegužės 29 d., Trakuose miesto šventės „Trakų vasara 2026“ metu įvyko penktosios Lietuvos etnožaidynės. Prieš metus Naisiuose, Šiaulių rajone, vykusių ketvirtųjų žaidynių metu Trakams įteiktą simbolinę etnožaidynių vėliavą Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius perdavė Pasvaliui.
Lietuvos etnožaidynės – tai kasmetinis senojo sporto tradicijas ir kultūros paveldą puoselėjantis renginys, skatinantis jaunuosius dalyvius ne tik pažinti ir vertinti tradicijas, bet ir patirti tradicinių sporto rungčių smagumą. Šiemet jis tapo ir miesto šventės „Trakų vasara 2026“ programos dalimi.
Trakuose surengtose penktosiose etnožaidynėse laukė tradicinės etnosporto rungtys, turtinga kultūrinė programa bei edukacijos. Renginio metu savo žaidimus ir papročius pristatė Lietuvoje gyvenančios kirgizų, tadžikų, lenkų, ukrainiečių ir čečėnų bendruomenės, tad etnožaidynės tapo ne tik sporto, bet ir skirtingų kultūrų pažinimo bei bendrystės švente.
Dalyviai varžėsi tokiose tradicinėse rungtyse kaip ripka, ristynės, kyla, lazdos traukynės, kvirkatas, virvės traukimas. Taip pat buvo skaičiuojama bendroji gimnazijų įskaita, skatinusi jaunimo įsitraukimą ir komandinę dvasią.
Renginį papuošė eisena ir oficiali atidarymo ceremonija, kurios metu simbolinę renginio vėliavą Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius perdavė Pasvalio rajono savivaldybės vicemerui Stasiui Balčiauskui, taip pažymėdamas renginio tęstinumą ir tradicijų gyvybingumą bei perimamumą. Tarti sveikinimo žodžio į renginį atvyko ir Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Juozas Olekas.
Šventę vainikavo vakaro programa – atlikėjos Agnės Buškevičiūtės koncertas, po įtemptų rungčių subūręs renginio dalyvius ir svečius maloniam poilsiui bei atsipalaidavimui.
Penktosios Lietuvos etnožaidynės Trakuose dar kartą patvirtino, kad tradicijų puoselėjimas ir jų aktualizavimas šiuolaikinėje visuomenėje yra svarbus ne tik kultūriniu, bet ir bendruomeniniu aspektu – tai galimybė stiprinti tapatybę, ugdyti jaunąją kartą ir kurti atvirą, dialogui pasirengusią visuomenę.
Trakų rajono savivaldybės informacija
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